27 Янв. 2018 2018-01-26T19:48:28+03:00

Валерии 48 лет. Но ее шпагат - лишнее доказательство того, что возраст - это лишь цифры в паспорте. Фото: Instagram.com

Изменить размер текста: A A

Быть гибким и садиться на шпагат становится модно, судя по количеству открывающихся школ по растяжке и фотографий в Инстаграме. Занятия проходят в современных студиях, где преподаватели разрабатывают для вас индивидуальную программу по стретчингу (вид аэробики, направленный на растяжку мышц). Первый вопрос новичков: «Сколько потребуется времени, чтобы сесть на шпагат?» Универсального ответа для всех нет. Преподаватели говорят, что может пройти от 3 до 6 месяцев - в зависимости от изначальной подготовки и регулярности посещения занятий.

- Растяжка часто ассоциируется с неприятными ощущениями. И именно поэтому многие даже не могут начать заниматься. А ведь на самом деле при правильном исполнении упражнений и расслаблении можно получить настоящий кайф, - говорят в студии «Шпагат в кайф».

Если будете приходить регулярно на занятия, то в школе для вас заведут специальный дневник, каждую неделю с помощью линейки будут контролировать результаты растяжки, делать фотографии и даже выдадут «шпагатный сертификат», когда вы добьетесь результата. И вот тогда сможете делать крутые фотографии, не хуже, чем балерина Анастасия Волочкова, которая известна своими шпагатами на яхтах, в саунах и ресторанах.

Спецы утверждают: до полугода занятий - и будете гнуться не хуже, чем девочка на фото. Правда, для некоторых важнее даже не растяжка, а эффектные снимки. Как здесь - на фоне башен «Москва-Сити». Фото: topstreching.com

Школу для растяжки в столице можно найти недалеко возле дома или выбрать с красивым видом на город, например, через панорамные стекла комплекса «Москва-Сити» (специально для фото). В некоторых студиях преподают известные мастера по спортивной и художественной гимнастике, в их числе Самира Мустафаева, Вероника Есипова.

- Шпагат - это не только красиво, но еще и полезно. Кроме того, что становится легче перепрыгивать лужи, есть и другие бонусы. Мобильность суставов продлевает молодость и уменьшает риск бытовых травм. На занятиях стретчинга мы также работаем над гибкостью спины и стоп. После тренировки чувствуешь себя сверхчеловеком. Хороших результатов можно добиться уже через три месяца регулярных занятий, три тренировки в неделю - и долгожданный шпагат станет реальностью, - рассказывает Варда, мастер спорта по акробатике, основательница школы танцев Varda ladies club.

Уж кому, как не Ляйсан, хвастаться своей гибкостью. Гимнастка Утяшева - чемпионка мира и шестикратная чемпионка Европы.Фото: Instagram.com

КСТАТИ

Топ-15 самых гибких звезд

На шпагат без особых усилий садятся:

Ани Лорак,

Татьяна Навка,

Ксения Собчак,

Алика Смехова,

Ляйсан Утяшева,

Настя Каменских,

Мария Кожевникова,

Глюк'оZа,

Татьяна Котова,

Валерия,

Анна Седокова,

Юлия Ковальчук,

Тина Канделаки,

Регина Тодоренко,

Санта Димопулос.

Фигуристка Аделина Сотникова никогда не расслабляется: тренируется всегда и везде. Например, во время отпуска в Швейцарии.Фото: Instagram.com

КОНКРЕТНО

Куда идти за растяжкой

«Шпагат в кайф», 2-я Звенигородская улица, строение 18. Ближайшая станция метро «Улица 1905 года». Стоимость разового посещения - 800 рублей.

TopStretching, 5 студий: Тестовская улица, 8 (станция метро «Международная»), Можайское шоссе, 2 (станция метро «Кунцевская»), ул. Краснопролетарская, 16 (станция метро «Новослободская»), ул. Большая Дмитровка, 32 (станция метро «Тверская»), ул. Пятницкая, 13 (станция метро «Новокузнецкая). Стоимость разового посещения - 300 рублей.

ProstoShpagat, ул. Щепкина, 58, строение 3. Ближайшая станция метро «Проспект Мира». Стоимость разового посещения - 700 рублей.

Varda ladies club, Кутузовский проспект, 36, строение 11. Ближайшая станция метро «Кутузовская». Стоимость разового посещения - 2500 рублей.

SMStretching, 2 студии: ул. Кузнецкий Мост, 12 (станция метро «Кузнецкий Мост»), ул. Большая Дмитровка, 20/2 (станция метро «Чеховская»). Стоимость разового посещения - от 3000 рублей.