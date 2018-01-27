Не нужен курорт нам швейцарский!

27 Янв. 2018 2018-01-26T19:59:02+03:00

Где в Подмосковье покататься на горных лыжах: адреса и цены проката [инфографика, карта]

Изменить размер текста: A A

Лыжников на подмосковных горных курортах уже тысячи. Кто-то приезжает размяться и обкатать новое снаряжение перед Альпами, а новичков привлекают несложные трассы. Да и ребенка научить кататься легче здесь, чем за границей с англоговорящими инструкторами. Сэкономить в Подмосковье, правда, вряд ли удастся - разве только на аренде комплекта лыжника, если у вас имеется собственный.

СПОРТИВНЫЙ КУРОРТ «СОРОЧАНЫ»

Это настоящая подмосковная Швейцария. Здесь вас ждет высота горы 225 метров, 10 трасс с перепадом высот до 90 метров и шириной до 70 метров. Протяженность до 1050 метров. Подъемники из Австрии и Италии: двухместная и четырехместная кресельные канатные дороги. Для детей есть отдельный учебный склон с игровой площадкой.

А теперь на территории спортивного курорта можно остаться переночевать - здесь открылся гостиничный комплекс «Ирий».

График работы: понедельник - с 14.00 до 0.00, вторник - с 10.00 до 0.00, среда - с 10.00 до 1.00, четверг - с 10.00 до 1.00, пятница - c 10.00 до 3.00, суббота - с 9.00 до 2.00, воскресенье - с 9.00 до 1.00.

Сколько стоит: подъемники - от 20 до 80 рублей (в зависимости от времени), прокат (лыжи + ботинки + палки) - от 400 до 1000 рублей в час*. Залог за четыре комплекта: водительское удостоверение + свидетельство о регистрации транспортного средства, для управления которым требуется водительское удостоверение категории В. Транспортное средство должно находиться на парковке курорта. Или 20 000 рублей за один комплект.

Куда ехать: Дмитровский район, деревня Курово, д. 68.

ГОРНОЛЫЖНЫЙ КЛУБ ЛЕОНИДА ТЯГАЧЕВА

Старейший горнолыжный курорт Подмосковья. Здесь тренируются даже сборные России по горным лыжам и сноуборду. Клуб расположен на самой высокой точке Клинско-Дмитровской горной гряды в 40 км от Москвы. Вас ждут 9 горнолыжных трасс, освещенная трасса для беговых лыж, трасса для тюбингов, каток. Здесь также есть гостиничный комплекс, домики шале, мини спа-центр, теннисный корт, несколько спортивных площадок, открытый бассейн, ресторан, банкетный зал, спорт-бар, караоке-бар.

График работы: круглосуточно. Склоны: пн. - чт. - с 10.00 до 0.00, пт. - с 10.00 до 2.00, сб. - с 9.00 до 2.00, вск. - с 9.00 до 0.00.

Стоимость: подъемники - от 30 до 90 рублей (в зависимости от времени), прокат (лыжи + ботинки + палки) - 700 рублей в час, последующий час по 500 рублей. Залог за комплект: водительское удостоверение + свидетельство о регистрации автомобиля (техпаспорт) или 20 000 рублей.

Куда ехать: Московская обл., Дмитровский р-н, п/о Деденево, д. Шуколово.

СПОРТИВНЫЙ ПАРК «ВОЛЕН»

Находится всего в 50 км от Москвы. Спуски освещаются, а значит, кататься можно даже ночью. Здесь 14 склонов, среди которых есть учебный и рекомендованный для детей. После катания домой можно не спешить, а посетить банный комплекс, массажный кабинет, поужинать в ресторанах и остаться переночевать в гостинице.

График работы: круглосуточно. Склоны открыты с 10.00 до 2.00.

Сколько стоит: подъемники - от 30 до 70 рублей (в зависимости от времени), прокат (лыжи + ботинки + палки) - от 800 до 1100 рублей в час*. Залог за комплект лыж:

10 000 - 25 000 рублей (в зависимости от категории инвентаря) или водительское удостоверение + свидетельство о регистрации транспортного средства.

Куда ехать: Дмитровский район, г. Яхрома, ул. Троицкая, д. 1 (64-й км трассы Москва - Дубна).

КОМПЛЕКС «СТЕПАНОВО»

Недалеко от парка «Волен» находится еще один комплекс. Здесь всего 4 трассы, но зато какие - любителям экстрима точно сюда. В «Степаново» трассы по 960 метров и довольно большой перепад высот - 90 метров. Тех, кто привык кататься в Альпах, эти цифры, конечно, не удивят, а может быть, даже рассмешат. Но опытные лыжники говорят, что степановские трассы - одни из лучших в Подмосковье.

График работы: круглосуточно. Склоны открыты с 11.00 до 2.00.

Сколько стоит: подъемники - от 30 до 80 рублей (в зависимости от времени), прокат (лыжи + ботинки + палки) - от 800 до 1100 рублей в час*. Оплата - минимально за 2 часа. Залог за комплект лыж:

15 000 - 25 000 рублей (в зависимости от категории инвентаря) или водительское удостоверение + свидетельство о регистрации транспортного средства. За дополнительные комплекты можно предоставить паспорта.

Куда ехать: Дмитровский район, деревня Степаново, в 4 километрах от спортивного парка «Волен» (см. выше).

ГОРНОЛЫЖНЫЙ ЦЕНТР «ЛОЗА»

Здесь четыре трассы длиной до 250 - 350 метров с перепадом высот от 40 до 65 метров. Все трассы, кроме учебной, имеют хорошее искусственное освещение и оснащены буксировочными канатными дорогами. Есть инструкторы. После катаний можно перекусить в кафе и даже арендовать мангал с дровами.

График работы: понедельник - выходной, вт. - чт. - с 10.00 до 20.00, пт., сб. - с 10.00 до 21.00, вск. - с 10.00 до 20.00.

Сколько стоит: подъемники - от 25 до 80 рублей (в зависимости от времени), детям до 6 лет и пенсионерам старше 70 лет - бесплатно. Прокат (лыжи + ботинки + палки) - от 800 до 1200 рублей (первые два часа), последующий час - от 350 до 500 рублей*. Залог за комплект: водительское удостоверение + свидетельство о регистрации автомобиля (техпаспорт) или 20 000 рублей.

Куда ехать: Сергиево-Посадский р-н, пос. учебного хозяйства «Ситники».

*Цены зависят от категории инвентаря и дня недели - в выходные и праздничные дни дороже.