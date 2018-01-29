Прогноз на 30 января - 3 февраля: В Москве всю неделю - снег и «нервная» погода

29 Янв. 2018 2018-01-29T17:43:11+03:00

Сейчас должны трещать самые суровые морозы за всю зиму. А вместо них - сплошные оттепели Фото: Евгения ГУСЕВА

Скакать будет и температура, и атмосферное давление. Метеозависимым москвичам придется несладко, судя по прогнозу погоды на 30 января - 3 февраля

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Снегопады, метели, оттепель, снова мороз, опять оттепель, снег, метель... Всю эту неделю погода в столице будет очень неустойчивой. «Нервной», как говорят метеорологи. Виной тому - циклоны с Атлантики, которые один за другим идут с запада на европейскую часть России и несут с собой теплый и влажный воздух.

Вот прогноз Гидрометцентра России на ближайшие дни:

Вторник, 30 января, станет самым ненастным и снежным днем недели. Сильный снегопад и метель приведут к снежным заносам на дорогах, ветер будет свистеть с порывами до 17 метров в секунду. И резко потеплеет: днем до +1.

В среду, 31 января, тоже пасмурно, ветрено и снежно, возможна метель. Хотя такого мощного снегопада, как накануне, синоптики не ждут. И днем, и ночью 0...-5 градусов.

В четверг, 1 февраля, под утро подморозит: в мегаполисе до -10 градусов, по области до -13. Днем -2...-7, местами пройдет небольшой снег.

В пятницу, 2 февраля, ночь будет морозной, -6...-11, а днем очередная оттепель до +1. И снова снегопад.

В субботу, 3 февраля, ночью -3...-8, днем -1...-6 градусов. Серо и снежно.

Парадокс ситуации в том, что по климатическим нормам именно сейчас, в последних числах января и в первые дни января, должны трещать самые суровые морозы за всю зиму. А вместо них - сплошные оттепели, температура аж на 10 градусов выше, чем обычно! Зато количеству снега зима наверстывает упущенное в декбре и начале января: сугробы сейчас вполне приличные, после метелей еще подрастут.

- Рекордов по погоде на этой неделе мы не ждем. Максимальные температуры для 30 и 31 января наблюдались в 2016 году, +3 и +3,9 градусов соответственно, - рассказала «Комсомолке» главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. - Главная проблема нынешней погоды в другом: она крайне неустойчивая, причем по всем параметрам - скачет и температура, и атмосферное давление.

Во вторник давление резко упадет: 733 мм рт. ст. вместо обычных 747 - 748 мм, к четвергу придет в норму, в пятницу опять понизится, в воскресенье снова подрастет до нормальных значений. Скачки эти почувствуют метеозависимые люди, в первую очередь те, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. А в промозглую погоду с очень высокой влажностью воздуха и ежедневными снегопадами могут обостриться хронические недуги суставов и позвоночника, а также бронхов и легких.

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