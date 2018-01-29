2018-01-29T17:48:40+03:00
Происшествия

Телефонные террористы снова «минируют» Москву: за несколько часов эвакуировали Госдуму, больницы и биржу

Всего людей вывели из почти 40 зданий
Семен ЕЛЕНИН
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Понедельник начался для силовиков и спасателей с серии сообщений с угрозами подрывов госучрежденийПонедельник начался для силовиков и спасателей с серии сообщений с угрозами подрывов госучрежденийФото: Михаил ФРОЛОВ
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В столице - очередная волна телефонных звонков о заминированных зданиях. Понедельник начался для силовиков с серии сообщений с угрозами подрывов госучреждений. Так, пришлось экстренно эвакуировать Госдуму на Охотном ряду, затем - здание Совета Федерации на Большой Дмитровке, следом - московские департамент торговли и услуг, департамент образования, департамент труда и соцзащиты, а также управы сразу семи районов. Позже в списке «заминированных» оказались несколько больниц, морг, здание Московской биржи и даже Храм Василия Блаженного.

- Все указанные адреса были проверены специалистами и кинологами. Наличие запрещенных предметов и веществ ни в одном случае не было подтверждено, - рассказывают источники в правоохранительных органах.

Официально в полиции информацию СМИ о предполагаемых угрозах взрыва не комментируют.

Напомним, серия звонков о якобы заложенных бомбах прокатилась по Москве в сентябре прошлого года. Тогда неизвестные сообщали о вероятности подрывов в торговых центрах, вузах, школах, банках, районных управах. Несколько недель такие звонки поступали практически каждый день. Предполагали, что это дело украинских хакеров. Большинство сигналов шло через IP-телефонию - на номер очередного учреждения поступал заранее записанный звонок, синтезированный голос сообщал о взрывном устройстве, которое якобы лежит где-то в здании. Центры и учреждения эвакуировались, их проверяли натасканные на взрывчатку собаки, но ничего, слава богу, не находили.

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