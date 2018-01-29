Мужчины-молодожены, чьи паспорта были признаны недействительными из-за штампа о браке, покинули Россию

29 Янв. 2018 2018-01-29T19:08:05+03:00

Перед отъездом Стойко и Войцеховский побывали в отделении полиции в Зеленограде, где на них составили административный протокол Фото: Instagram.com

Перед этим они заявляли, что им угрожают

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"Павел Стоцко и Евгений Войцеховский были вынуждены покинуть пределы Российской Федерации. Данное развитие событий не планировалось, и только реальная угроза свободе и безопасности Павла и Евгения послужили причиной их отъезда", - сообщает сайт соответствующего сообщества.

Какие конкретно были угрозы, не написано. Но судя по всему, после публичного заявления об однополом браке новоиспеченные супруги оказались в центре внимания виртуальных хейтеров (ненавистников). Напомним, что на днях Стойко и Войцеховский рассказали журналистам, что они зарегистрировали свой брак в Копенгагене, а вернувшись в Россию, каким-то образом (каким - выясняет полиция) получили штампы в российские паспорта. Молодожены открыто праздновали победу, но мнимое счастье длилось всего сутки. В полиции провели служебную проверку, сотрудницу МВД, которая проставила штампы, уволили. А паспорта признали недействительными.

Перед отъездом Стойко и Войцеховский побывали в отделении полиции в Зеленограде, где на них составили административный протокол по статье об умышленной порче документов. Там же им пообещали выдать новые паспорта взамен испорченных. Но супруги не стали их дожидаться и покинули страну. Хотя еще три дня назад патриотично рассуждали, что они будут жить только в России и не боятся угроз.

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На прошлой неделе стало известно, что пара геев, официально оформивших брак в Копенгагене, смогли каким-то образом добиться постановки печатей и в паспорте РФ. Мужчины перевели на русский свидетельство о браке, выданное в Европе, нотариально заверили перевод и пришли с этими документами в МФЦ. (подробности)