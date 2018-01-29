2018-01-29T19:08:05+03:00
Общество

Мужчины-молодожены, чьи паспорта были признаны недействительными из-за штампа о браке, покинули Россию

Перед этим они заявляли, что им угрожают
Наталья ВАРСЕГОВАkp_ru_msk@Ko_Natal
Поделиться:
Комментарии: comments89
Перед отъездом Стойко и Войцеховский побывали в отделении полиции в Зеленограде, где на них составили административный протоколПеред отъездом Стойко и Войцеховский побывали в отделении полиции в Зеленограде, где на них составили административный протоколФото: Instagram.com
Изменить размер текста:

"Павел Стоцко и Евгений Войцеховский были вынуждены покинуть пределы Российской Федерации. Данное развитие событий не планировалось, и только реальная угроза свободе и безопасности Павла и Евгения послужили причиной их отъезда", - сообщает сайт соответствующего сообщества.

Какие конкретно были угрозы, не написано. Но судя по всему, после публичного заявления об однополом браке новоиспеченные супруги оказались в центре внимания виртуальных хейтеров (ненавистников). Напомним, что на днях Стойко и Войцеховский рассказали журналистам, что они зарегистрировали свой брак в Копенгагене, а вернувшись в Россию, каким-то образом (каким - выясняет полиция) получили штампы в российские паспорта. Молодожены открыто праздновали победу, но мнимое счастье длилось всего сутки. В полиции провели служебную проверку, сотрудницу МВД, которая проставила штампы, уволили. А паспорта признали недействительными.

Перед отъездом Стойко и Войцеховский побывали в отделении полиции в Зеленограде, где на них составили административный протокол по статье об умышленной порче документов. Там же им пообещали выдать новые паспорта взамен испорченных. Но супруги не стали их дожидаться и покинули страну. Хотя еще три дня назад патриотично рассуждали, что они будут жить только в России и не боятся угроз.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На мужчин, однополый брак которых якобы был признан в России, завели дело

На прошлой неделе стало известно, что пара геев, официально оформивших брак в Копенгагене, смогли каким-то образом добиться постановки печатей и в паспорте РФ. Мужчины перевели на русский свидетельство о браке, выданное в Европе, нотариально заверили перевод и пришли с этими документами в МФЦ. (подробности)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Наталья ВАРСЕГОВА

 
Читайте также
Дело гематолога Елены Мисюриной: Врачи стали бояться за себя и свои семьи
Директор НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента Давид Мелик-Гусейнов рассказал, какие меры принимает медицинское сообщество в истории с арестом молодого специалиста
Новости 24
Московские полицейские застрелили преступника
Мошенник выманил 300 тысяч рублей у 87-летней пенсионерки
В Москве ликвидировали 30 кг санкционных сыров
В 2017 году Москву посетили более 21 млн туристов
В московском метро на Таганско-Краснопресненской линии останавливали движение из-за упавшего на рельсы человека
Для программы реновации в Москве выбрали 240 стартовых площадок
В столице в подземных переходах станут обогревать ступеньки сразу с началом холодов
На Калужско-Рижской линии метро старые поезда заменят в 2018 году
Собянин: «Призывы бойкотировать выборы президента – это призывы бойкотировать свою судьбу»
В центре Москвы несколько человек пострадали в ДТП с рейсовым автобусом
Столичные кинотеатры предоставят студентам 30-процентную скидку в Татьянин день
Аэроэкспресс насмерть сбил двух человек в Москве
Российско-греческий форум пройдет в Подмосковье
В Подмосковье бизнесмен из-за долгов застрелил финдиректора
В Москве могут ввести еще более 40 км выделенных полос
ТПУ «Савеловский» сможет пропускать 250 тысяч пассажиров в сутки
В Подмосковье около 10 тысяч километров дорог обработали реагентами за сутки
Пьяный москвич украл у знакомой обезьяну и забил животное до смерти
В Москве завершился демонтаж новогодних елок
В Татьянин день студентов пустят на столичные катки бесплатно
Американский посол может окунуться на Крещение в прорубь Нового Иерусалима
Тринадцать машин столкнулись в подмосковном Ступино
На фиолетовой ветке столичного метро запустят еще 33 поезда «Москва»
Домработница обокрала безработную москвичку на 1,6 млн рублей
В Подмосковье иномарка сбила насмерть двух человек
Билеты «Единый» в форме браслетов начали продавать в столичном метро
Как работает транспорт в Москве на Крещение: Некоторые улицы около храмов перекроют
В столичных кинотеатрах бесплатно покажут фильмы с участием Тихонова