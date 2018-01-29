2018-01-29T19:58:20+03:00
Общество

В Московском зоопарке у дикдиков родился малыш

Увидеть счастливое семейство можно на экспозиции Копытные Африки
Алиса ТИТКОkp_ru_msk@AlisaTitko
Поделиться:
Животные достаточно активные, постоянно резвятся в своем теплом вольереЖивотные достаточно активные, постоянно резвятся в своем теплом вольере
Изменить размер текста:

Разгар зимы, а в столичном зоопарке радостное событие - у пары дикдиков родился детеныш. Кто такие дикдики? Миниатюрные африканские антилопы. Если животные встревожены или чувствуют опасность - приближение леопардов и шакалов, то скрываются в зарослях, издавая характерные звуки, напоминающие "дик-дик". В природе они живут в постоянных парах, однако в неволе самцы могут содержаться с несколькими самками.

В Московском зоопарке дикдики появились в 2015 году - приехали из Дрездена. За это время у антилоп уже родилось три малыша.

- Сейчас у нас живет одна размножающаяся пара и три детеныша, старший из которых родился в декабре 2016 года. Увидеть счастливое семейство можно на экспозиции Копытные Африки, - рассказали в столичном зоопарке.

В Московском зоопарке у дикдиков родился малыш

В Московском зоопарке у дикдиков родился малыш

Животные достаточно активные, постоянно резвятся в своем теплом вольере. Испугать их может громкий звук, услышав его, они скрываются в шалаше. Как раз в нем свои первые дни проводит новорожденный дикдик. Заботливая мама-антилопа сейчас тщательно оберегает его. Малыш пока весит около 500-600 граммов, совсем недавно он встал на ноги. Ему еще предстоит быть рядом с мамой, так как первые два месяца жизни он будет питаться материнским молоком.

- Затем он перейдет на взрослый корм – траву и листья. Кстати, едят дикдики очень много, а вот пьют, наоборот, мало, поскольку им достаточно влаги, содержащейся в пище, - рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова. - Наши дикдики куда более спокойные, чем их сородичи, живущие в природе, поэтому за ними можно беспрепятственно наблюдать. Однако посетители должны не забывать, что у их вольера шуметь ни в коем случае не стоит.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Алиса ТИТКО

 
Читайте также
Дело гематолога Елены Мисюриной: Врачи стали бояться за себя и свои семьи
Директор НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента Давид Мелик-Гусейнов рассказал, какие меры принимает медицинское сообщество в истории с арестом молодого специалиста
Новости 24
Московские полицейские застрелили преступника
Мошенник выманил 300 тысяч рублей у 87-летней пенсионерки
В Москве ликвидировали 30 кг санкционных сыров
В 2017 году Москву посетили более 21 млн туристов
В московском метро на Таганско-Краснопресненской линии останавливали движение из-за упавшего на рельсы человека
Для программы реновации в Москве выбрали 240 стартовых площадок
В столице в подземных переходах станут обогревать ступеньки сразу с началом холодов
На Калужско-Рижской линии метро старые поезда заменят в 2018 году
Собянин: «Призывы бойкотировать выборы президента – это призывы бойкотировать свою судьбу»
В центре Москвы несколько человек пострадали в ДТП с рейсовым автобусом
Столичные кинотеатры предоставят студентам 30-процентную скидку в Татьянин день
Аэроэкспресс насмерть сбил двух человек в Москве
Российско-греческий форум пройдет в Подмосковье
В Подмосковье бизнесмен из-за долгов застрелил финдиректора
В Москве могут ввести еще более 40 км выделенных полос
ТПУ «Савеловский» сможет пропускать 250 тысяч пассажиров в сутки
В Подмосковье около 10 тысяч километров дорог обработали реагентами за сутки
Пьяный москвич украл у знакомой обезьяну и забил животное до смерти
В Москве завершился демонтаж новогодних елок
В Татьянин день студентов пустят на столичные катки бесплатно
Американский посол может окунуться на Крещение в прорубь Нового Иерусалима
Тринадцать машин столкнулись в подмосковном Ступино
На фиолетовой ветке столичного метро запустят еще 33 поезда «Москва»
Домработница обокрала безработную москвичку на 1,6 млн рублей
В Подмосковье иномарка сбила насмерть двух человек
Билеты «Единый» в форме браслетов начали продавать в столичном метро
Как работает транспорт в Москве на Крещение: Некоторые улицы около храмов перекроют
В столичных кинотеатрах бесплатно покажут фильмы с участием Тихонова