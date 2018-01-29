29 Янв. 2018 2018-01-29T19:58:20+03:00

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Разгар зимы, а в столичном зоопарке радостное событие - у пары дикдиков родился детеныш. Кто такие дикдики? Миниатюрные африканские антилопы. Если животные встревожены или чувствуют опасность - приближение леопардов и шакалов, то скрываются в зарослях, издавая характерные звуки, напоминающие "дик-дик". В природе они живут в постоянных парах, однако в неволе самцы могут содержаться с несколькими самками.

В Московском зоопарке дикдики появились в 2015 году - приехали из Дрездена. За это время у антилоп уже родилось три малыша.

- Сейчас у нас живет одна размножающаяся пара и три детеныша, старший из которых родился в декабре 2016 года. Увидеть счастливое семейство можно на экспозиции Копытные Африки, - рассказали в столичном зоопарке.

В Московском зоопарке у дикдиков родился малыш

Животные достаточно активные, постоянно резвятся в своем теплом вольере. Испугать их может громкий звук, услышав его, они скрываются в шалаше. Как раз в нем свои первые дни проводит новорожденный дикдик. Заботливая мама-антилопа сейчас тщательно оберегает его. Малыш пока весит около 500-600 граммов, совсем недавно он встал на ноги. Ему еще предстоит быть рядом с мамой, так как первые два месяца жизни он будет питаться материнским молоком.

- Затем он перейдет на взрослый корм – траву и листья. Кстати, едят дикдики очень много, а вот пьют, наоборот, мало, поскольку им достаточно влаги, содержащейся в пище, - рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова. - Наши дикдики куда более спокойные, чем их сородичи, живущие в природе, поэтому за ними можно беспрепятственно наблюдать. Однако посетители должны не забывать, что у их вольера шуметь ни в коем случае не стоит.