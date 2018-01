Главные события февраля

30 Янв. 2018 2018-01-30T03:03:18+03:00

Изменить размер текста: A A

1. Концерт Анны Нетребко и Юсифа Эйвазова

Каждое выступление Анны - событие. График оперной дивы расписан на годы вперед, а билеты продаются за считаные часы и дни.

На этот раз примадонна мировой оперной сцены выступит вместе со своим мужем - тенором Юсифом Эйвазовым.

Как сообщает организатор концерта продюсер Максим Берин, программа будет состоять из двух отделений. В нее войдут преимущественно итальянские арии, в том числе из опер Пуччини, Леонкавалло, Джордано и Верди.

Многие критики отмечают, что совместные концерты с супругом Анны, отличаются особенной трогательностью и энергетикой.

Аккомпанировать звездам станет Национальный филармонический оркестр. За дирижерским пультом - маэстро Владимир Спиваков.

ГДЕ: КЗ им. Чайковского, м. «Маяковская», Триумфальная пл., 4/31.

КОГДА: 7 февраля.

Big Love Show. Песни о любвиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

2. Big Love Show. Песни о любви

Накануне Дня влюбленных в «Олимпийском» пройдет традиционный парад романтических композиций. На сцене - самые популярные артисты: Дима Билан, Полина Гагарина, Тимати, LOBODA, Ёлка, Макс Барских, Нюша, Мот, IOWA, Егор Крид, Ханна, Artik & Asti, Елена Темникова, «ВИА Гра», Элджей, Юлианна Караулова, Мальбэк и Сюзанна, 5sta Family, Джиган, «Градусы», Elvira T, Артем Пивоваров.

ГДЕ: СК «Олимпийский», м. «Проспект Мира», Олимпийский пр-т, 16.

КОГДА: 10 февраля.

3. Масленица: блины, забавы, чучело

С 9 по 18 февраля в столице пройдет грандиозный фестиваль «Московская Масленица».

Поесть от души и повеселиться можно будет на 25 площадках.

Москвичей и гостей столицы ждут увлекательные мастер-классы - ремесленные и кулинарные, тематические спектакли и концерты фолк-групп, костюмированные шествия в традициях российских и зарубежных карнавалов, спортивные забавы, народные игры и, конечно же, самые вкусные масленичные угощения - блины.

Главная тема нынешнего фестиваля - театр. Гости «Московской Масленицы» на театрализованных представлениях узнают, как отмечали праздник в разные времена и какие старинные традиции сохранились в регионах России по сей день.

На Манежной площади, помимо спектаклей, можно будет посмотреть выставку «12 Маслениц».

Экспозиция познакомит с историей национального костюма, традициями и бытом народов разных регионов России. Разместятся экспонаты внутри стеклянных витрин-сот.

«Любэ». Мужской праздникФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

4. «Любэ». Мужской праздник

Кажется, уже никто и не вспомнит, когда появилась эта традиция - проводить два концерта кряду в честь 23 февраля. Одно точ-но - в этом году Николай Расторгуев и его музыканты вновь выйдут на сцену «Крокуса» и исполнят свои самые лучшие песни - песни, которые знает вся страна. Среди прочего прозвучат «Атас!», «Березы», «Ребята с нашего двора», «Комбат» и многие другие.

ГДЕ: КЗ «Крокус Сити Холл», м. «Мякинино», 65 - 66-й км МКАД.

КОГДА: 22 и 23 февраля.

Гастроли Depesh ModeФото: GLOBAL LOOK PRESS

5. Гастроли Depeche Mode

14 альбомов в творческом багаже, почти сорок лет на сцене, постоянные аншлаги. Летом группа Depeche Mode представила в Москве свой альбом Spirit, увидевший свет в марте 2017-го. И вот, к радости поклонников, британцы вновь возвращаются в Россию!

Журнал NME назвал тур триумфальным и наполненным классическими рок-номерами и любимыми песнями фанатов. Ну а сами фанаты буквально захлебываются восторгом, описывая свои впечатления от концерта, отмечая традиционно шикарный звук, свет и грамотно выстроенные композиции в плейлисте. В финале нас неизменно ждут Enjoy The Silence и Walking In My Shoes.

ГДЕ: СК «Олимпийский», м. «Проспект Мира», Олимпийский пр-т, 16.

КОГДА: 25 февраля.