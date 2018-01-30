Владимир Косма с симфоническим оркестром

30 Янв. 2018 2018-01-30T03:07:02+03:00

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Он написал музыку к множеству прекрасных фильмов. Среди них: «Высокий блондин в черном ботинке», «Студентка», «Невезучие», «Папаши», «Игрушка», «Не упускай из виду», «Укол зонтиком»...

За свое мастерство и талант Владимир Косма получил два «Сезара» за лучшую музыку для кино, Гран-при Каннского фестиваля и многие другие престижнейшие награды. Но, пожалуй, главное, что для миллионов зрителей по всему миру именно его имя ассоциируется с шармом французского кино.

На концерте в Государственном Кремлевском дворце симфонический оркестр под управлением маэстро исполнит самые узнаваемые мелодии.

ГДЕ: Государственный Кремлевский дворец, м. «Александровский сад», «Охотный ряд», ул. Воздвиженка, 1.

КОГДА: 4 февраля, 18.00.

Цена билетов: 1800 - 15 000 руб.