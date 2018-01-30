Вечер с Моцартом

30 Янв. 2018 2018-01-30T03:09:51+03:00

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Этот оркестр сейчас в нашей стране один из лучших. Они виртуозно исполняют сложнейшие классические произведения. Это поймет даже тот, кто не очень разбирается в музыке. Также музыканты открывают публике сочинения современных авторов и делают это с особым чувством.

На этот раз в исполнении прославленного коллектива прозвучит одно из самых красивых и трогательных произведений - «Реквием» Вольфганга Амадея Моцарта.

ГДЕ: Московская государственная консерватория, м. «Арбатская», ул. Б. Никитская, 13.

КОГДА: 6 февраля, 19.00.

Цена билетов: 500 - 2000 руб.