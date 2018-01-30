Михаилу Ефремову пришелся впору костюм мясника

30 Янв. 2018 2018-01-30T03:13:16+03:00

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У Пинтера эта пьеса называется по-другому - «Возвращение домой». Герой Михаила Ефремова - хозяин лавки Макс - мясник по призванию. Он признает, что его лучшие друзья - топор и пень, на котором он рубит мясо. У него амбивалентное сознание и противоречивые поступки. Иной раз может костылем огреть домомчадцев. В другой раз в его душе распускаются розы. Тогда Макс становится добрым и сердечным стариком.

Семья Макса существует как будто на вулкане или боксерском ринге. Его средний сын называет отца старым пердуном. И тот спокойно реагирует на оскорбительную дефиницию. Но тут же из-за пустяка превращается в непредсказуемого домашнего тирана с психопатическим расстройством. По его мнению, его сыновья - трое ублюдков, жена - шлюха. Когда-то он пережил сильнейшую душевную травму - жена изменила ему с лучшим другом на заднем сиденье автомобиля. С тех пор, даже спустя годы, Макс словно вернувшийся в войны солдат - контуженный на всю голову.

Под гнетом властного и взбалмошного отца его взрослые сыновья не смеют жениться. И только старший из них Тэдди решается связать жизнь с женщиной. Но какой? Его Рут в прошлом была не то девушкой по вызову, не то элитной проституткой.

После женитьбы он уезжает за тридевять земель - в Америку. Там становится профессором филологии. И вот спустя годы возвращается вместе с женой в родительский дом. Какой будет эта встреча?

Неожиданной. Его отец и братья про Рут сразу понимают все: и кем она была раньше, и как ее таланты можно использовать в семейном бизнесе. Рут остается в доме мясника «вести хозяйство» и зарабатывать древнейшей профессией, дабы поправить финансовое положение семьи. А ее муж возвращается в Америку.

По жанру спектакль - трагикомедия. Все действующие лица - жестокие и одновременно смешные люди. Артисты стараются сочетать реализм с гротеском. Яркую театральную форму - с психологическим проникновением в хитросплетения этой в общем-то бытовой истории.

В спектакле заняты: Михаил Ефремов, Владислав Ветров, Илья Древнов, Елена Плаксина, Дмитрий Смолев, Иван Стебунов, Сергей Шеховцов и другие актеры. В домашнем видео, запечатлевшем хроники семьи мясника, снялись два сына Михаила Ефремова - Никита и Боря.

ГДЕ: Театр «Современник», «Дворец на Яузе», м. «Электрозаводская», пл. Журавлева, 1.

КОГДА: 7, 20, 26 февраля, 27 марта.

Цена билетов: 500 - 10 000 руб.

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ГДЕ: м. «Сухаревская», «Цветной бульвар», «Трубная», Пушкарев пер., 21.

КОГДА: 3, 4, 20 февраля, 1, 14, 30 марта.

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