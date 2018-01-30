Сталинград в небе над Россией

30 Янв. 2018 2018-01-30T03:17:58+03:00

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Посвящена выставка 75-летию победы в Сталинградской битве.

Особенность в том, что посмотреть ее смогут все жители России. А все благодаря современным технологиям. Знаменитые снимки Сталинградской битвы, а также неизвестные фото будут помещены в небесное пространство с помощью технологии дополненной реальности. Для того чтобы побывать на выставке, нужно иметь смартфон и интернет.

На сайте проекта есть пошаговая инструкция, как действовать. В общем же, все просто: следует с 1 по 5 февраля скачать на смартфон бесплатное приложение Spheroid Universe AR. А потом, по словам организаторов выставки, следует «посмотреть через камеру смартфона вокруг себя и испытать переживания». Кроме того, можно сделать фото и видео, перемещаясь и глядя с разных точек зрения.

И еще, каждый россиянин и сам может стать участником выставки. Если в семейном архиве есть фотографии Сталинградской битвы, их можно прислать организаторам, и они включат снимки в виртуальную экспозицию.

Подробности тут: http://stalingrad.city