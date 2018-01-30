Синоптики о снегопадах в Москве: «Апокалипсиса нет, просто горожане отвыкли от русской зимы»

30 Янв. 2018 2018-01-30T14:15:02+03:00

Тем временем, за два месяца уже выпала зимняя норма осадков

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За сутки из Москвы вывезено 520 тысяч кубометров снега, улицы города убирают более 11 тысяч единиц техники, еще и появляются сообщения о резком снижении температуры.

- Отличный повод не выходить на работу, - шутят в соцcетях.

Однако синоптики успокаивают, что ничего необычного за окном не происходит — просто в Москву пришла зима.

- Апокалипсиса нет, просто горожане отвыкли от русской зимы, - говорит главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. - В столицу зима пришла с 5 января, вот именно такая, какой как она должна быть — со снегом, с морозами. Единственное, чего мы не ожидали — осадков сверх нормы. Обычно в декабре норма — около 56 мм снега, а в этом году — 86 мм. В январе ожидали 42 мм, а уже выпало 44 мм. Сегодня-завтра выпадет еще около 4-6 мм снега. Норма февраля — около 36 мм. Вот и считайте, уже выпало 130 мм, а рассчитывали, что за всю календарную зиму выпадет около 136 мм.

Из-за обильных осадков, в столице пришлось ввести "особый режим" уборки снега.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Но и это не говорит об экологической катастрофе, как то, что происходит сейчас в Европе. Хотя ввести "особый режим" уборки снега в Москве пришлось. А все потому, что снегопады ожидаются до конца недели. В первую очередь от снега расчищают пешеходные зоны, тротуары, общественные пространства, подходы к станциям метро и МЦК, транспортно-пересадочным узлам, к школам, учреждениям социальной сферы, а также чистят крыши и выступы на фасадах зданий.

- Принято решение ввести "особый режим" по приведению в порядок городских территорий. В прошедшие сутки отработало примерно 11,5 тысячи единиц техники, суммарно около 60 тысяч человек. И задача стоит такая, чтобы вести работу в круглосуточном режиме, - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Заснеженные улицы у ГУМа.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Также он отметил, что идет и разъяснительная работа с москвичами. Автовладельцев просят без срочной необходимости не выезжать на личном транспорте и воспользоваться метро или наземным транспортом.

ПРОГНОЗ НА НЕДЕЛЮ

- В последний день января ожидается довольно теплая погода — около нуля градусов, будет идти мелкий снег, - рассказывает главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. - С приходом атлантических циклонов уже в ночь на 1 февраля температура резко снизится до -5 градусов, днем будет — 13 градусов, а в области может опуститься даже до -18 градусов. Сильный снег ожидается 2 февраля, а также скачок температуры до нуля градусов. Интенсивно снег будет идти и в выходные, особенно в субботу. Дневная температура будет от -2 до -7 градусов. Очередной перепад температур будет 4 февраля — днем температура опустится до -11 градусов.

КУДА ЖАЛОВАТЬСЯ, ЕСЛИ ВО ДВОРЕ НЕ УБИРАЮТ СНЕГ

Площадки возле подъездов и тротуары во время сильных снегопадов должны чистить каждые 3 часа. Как объясняют в мэрии города, чтобы снег не мешал движению пешеходов и транспорта, он должен быть сдвинут к краю, а затем сложен на специально отведенные площадки. Подметают дороги дворники, когда толщина снежного покрова меньше 2 сантиметров, а посыпают реагентами - во время гололеда. Если так не выполняют, то вы можете обратиться:

- в свою управляющую организацию, контакты можно найти на портале «Дома Москвы»;

- в Государственную жилищную инспекцию Москвы с жалобой на то, что ваша управляющая организация не убирает снег и лед или не сбивает сосульки. Вы также можете обратиться через электронную приемную. Срок рассмотрения обращения — не более 30 дней с момента регистрации электронного сообщения;

- в управу вашего района или префектуру округа, контакты можно найти на странице mos.ru «территориальное устройство»;

- в Департамент жилищно-коммунального хозяйства Москвы. Вы можете обратиться по телефону 8 (495) 620-27-60;

- через портал «Наш город», где указать примерный адрес, описать проблему и прикрепить фотографии;

- обратиться в единую справочную службу Москвы по телефону 8 (495) 777-77-77.