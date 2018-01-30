2018-01-30T15:36:49+03:00
Общество

Где можно получить скидку в 10% по соцкарте москвича

На портале mos.ru появился онлайн-путеводитель
Алиса ТИТКОkp_ru_msk@AlisaTitko
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В новом разделе портала mos.ru, посвященном социальной карте, появился специальный онлайн-путеводитель.В новом разделе портала mos.ru, посвященном социальной карте, появился специальный онлайн-путеводитель.Фото: Иван МАКЕЕВ
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Владельцы соцкарт москвича имеют право на 10% скидку в более пяти тысяч магазинов, кафе, парикмахерских, аптек, турфирм и фитнес-клубов.

Просмотреть их адреса стало намного удобнее с помощью онлайн-путеводителя на портале mos.ru.

- Товары и услуги по льготной цене могут приобрести пенсионеры, люди с ограниченными возможностями здоровья, молодые мамы, студенты вузов, учащиеся школ и колледжей. Держатели соцкарт могут найти ближайшую к своему дому торговую или сервисную точку, - объяснили в мэрии Москвы.

Где искать онлайн-путеводитель? В новом разделе портала mos.ru, посвященном социальной карте. Чтобы его открыть, необходимо зайти в раздел «Проекты», далее — «Проекты города», затем — «Социальная карта москвича». Для удобства пользователи могут выбрать сферу (магазины, общепит, аптеки, химчистки) или размер скидки (от 1 до 10%). В этом же разделе можно прочитать исчерпывающую информацию о социальной карте и тех, кому она положена. Например, в подразделе «Льготы и услуги» прочитать о всех преимуществах: бесплатный или льготный проезд на общественном транспорте, социальное такси, жилищные субсидии и так далее. Кстати, cоциальной картой москвича уже пользуются более 4,5 миллиона человек.

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