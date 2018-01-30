2018-01-30T16:52:39+03:00
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Фотовыставка к 90-летию Парка Горького: рассмотреть, как все начиналось

Можно будет увидеть, как проходил первый массовый карнавал и открывали 35-метровую Парашютную вышку
Алиса ТИТКОkp_ru_msk@AlisaTitko
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На фотовыставке «Парк Горького. Начало» на суд зрителей представят фотохронику становления самого известного парка Москвы.На фотовыставке «Парк Горького. Начало» на суд зрителей представят фотохронику становления самого известного парка Москвы.
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В этом году Парку Горького исполняется 90 лет. Именно первое десятилетие считается «золотой эпохой» в его истории. Вспомнить его или познакомиться с особенностями можно будет на выставке «Парк Горького. Начало». Специально для этого были отобраны архивные фотографии, где запечатлены первый массовый карнавал, каток, площадь которого достигала 125 тысяч квадратных метров, первая в мире 35-метровая Парашютная вышка, откуда каждый мог совершить настоящий прыжок. Экспозиция позволит погрузиться в атмосферу парка 30-х годов, а еще оценить афиши парка и макет «Острова танца» (так называлась сцена со зрительным залом на 800 мест, которая была построена на островке Голицынского пруда).

- Выставка «Парк Горького. Начало» – это возможность посмотреть на Парк глазами человека, который его создавал. Первым директором была 26-летняя Бетти Глан. Полная идей и энергии девушка воплощала проекты, не имевшие аналогов ни в советской России, ни даже за рубежом. Благодаря Глан Парк Горького стал одним из главных проектов русского авангарда или, как называл его английский писатель Герберт Уэллс, «фабрикой счастливых людей», - рассказали в пресс-службе Парка Горького.

Стоит отметить, что и сейчас Парк Горького креативит, как может, создавая самые необычные елки, масленичные гуляния и школьные выпускные. Даже сейчас, анонсируя фотовыставку, посетителям обещают рассказать, что больше всего понравилось в парке Герберту Уэллсу, Ромену Роллану, а что – возмутило Корнея Чуковского.

Фотовыставка откроется 1 февраля в Музей Парка Горького, который находится в арке Главного входа. Кстати, после выставки посетители смогут подняться на смотровую площадку Музея и полюбоваться панорамой современного Парка и видами Москвы — на Храм Христа Спасителя, Музеон, Третьяковскую галерею и башни «Москва-Сити».

ГДЕ: Крымский Вал, 9. Ближайшая станция метро «Октябрьская».

КОГДА: ежедневно с 11.00 до 22.00 c 1 февраля по 30 апреля 2018 года.

СТОИМОСТЬ: обычный билет - 300 рублей, льготный билет для студентов, детей до 18 лет, пенсионеров, для многодетных семей - 150 рублей.

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