Сергей Собянин: "Повышение пенсий и пособий затронуло 2,2 миллиона москвичей"

30 Янв. 2018 2018-01-30T16:25:44+03:00

Расходы бюджета на социалку по сравнению с прошлым годом выросли на 13 процентов

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На программу социальной поддержки москвичей из бюджета столицы стали тратить больше денег. Об этом сегодня, 30 января, на заседании президиума правительства Москвы сообщил мэр Сергей Собянин. Собравшиеся рассмотрели итоги выполнения программы социальной поддержки москвичей.

- С 2010 года расходы бюджета на эту программу увеличены в два раза и достигли в 2018 году огромной суммы в 430 миллиардов рублей, - сказал Сергей Собянин. - В этом году значительно повышена минимальная пенсия москвичей, в разы увеличены целый ряд пособий как для пожилых людей, так и для молодых семей, многодетных семей. Кроме того, в два раза увеличен объем санаторно-курортных путевок.

По словам мэра, рост пенсий и пособий коснулся 2,2 миллиона москвичей. Подробнее об этом рассказал на заседании руководитель столичного департамента труда и социальной защиты населения Владимир Петросян.

Для улучшения материального положения граждан старшего поколения, ветеранов с 1 января 2018 года на 20%, то есть на 3 тысячи рублей, вырос городской социальный стандарт минимальных доходов для неработающих пенсионеров, - уточнил Владимир Петросян. - Теперь он составляет 17,5 тысяч рублей.

В два раза поднялись ежемесячные выплаты инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, повышен в два раза размер жилищных выплат региональным льготным категориям граждан, ветеранам труда, труженикам тыла. Помимо этого, в два раза увеличен размер выплат юбилярам супружеской жизни, повышены выплаты матерям погибших героев, героям Советского Союза, Героям Социалистического труда, Героям России.

На увеличение социальных выплат в этом году из бюджета города выделили около 50 миллиардов рублей.

По сравнению с 2017 годом в 2018 году бюджетные расходы на программу «Социальная поддержка жителей города Москвы» выросли на 13%. То есть с 381,6 миллиардов рублей в 2017 г. до 430,8 миллиардов рублей в 2018 г.