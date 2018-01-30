2018-01-30T19:40:09+03:00
Происшествия

В Москве автохам на Infiniti не пропустил во двор пожарные машины и «скорую»

Водитель преградил путь потому, что машины были без спецсигналов [видео]
Алиса ТИТКОkp_ru_msk@AlisaTitko
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Мужчина сказал, что спасатели едут без спецсигналов, да, еще и по встречке, поэтому они должны ему уступить дорогуМужчина сказал, что спасатели едут без спецсигналов, да, еще и по встречке, поэтому они должны ему уступить дорогуФото: скриншот видео
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Разъехаться без скандала водителю внедорожника и двум пожарным машинам 30 января в одном из московских дворов не удалось. Дело было на улице Твардовского. Возле шлагбаума, где въезд к жилому комплексу, остановились две пожарные машины. Проехать они не могли из-за пытавшейся выехать белой Infiniti. Машина как раз выезжала. По правилам спасатели должны были проехать правее, но по габаритам машины не прошли. А левее стоял внедорожник, водитель которого уперся и не хотел сдавать назад. Мужчина сказал, что спасатели едут без спецсигналов, да, еще и по встречке, поэтому они должны ему уступить дорогу. Выяснения, кто кому должен уступить, затянулись.

Благо, в это время ничья квартира не горела — спасатели приехали на учения. Водитель иномарки дал понять, что ему все равно даже, если бы горела чья-то квартира, он все равно не будет сдавать назад. Пожарные машины тоже со своими 7-метровыми габаритами не могли сдавать назад. А тут следом еще стали выстраиваться машины, в их числе и «скорая помощь», которая ехала на реальный вызов — машина двигалась с включенным специальным звуковым сигналом. Говорить с водителем белой Infiniti пытались и медики, но было бесполезно. Ничего не оставалось, как всему «каравану» сдавать назад около 300 метров.

- Проявилось только одно явление - «культура поведения на дороге». Хорошо, что в реальности не было пожара и спасатели 204-го отряда «Пожарно-спасательного центра» ехали на плановые учения. Они регулярно выезжают на свои территории, которые осматривают и обеспечивают на них безопасность. И как раз в тот момент сотрудники отрабатывали норматив «прибытие на место чрезвычайного происшествия». Но на улице Твардовского автомобиль не уступил дорогу, - рассказали «Комсомольской правде» в Департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы.

- Как удалось разрешить конфликт? - уточняю.

- После личного обращение к водителю старшего сотрудника из пожарного автомобиля. Хотя понятно же было изначально, что легковой автомобиль должен уступить место пожарной машине. Они же не просто так катались, не в магазин поехали. Но и не на пожар — да, но они были на работе — отрабатывали ситуации, им нужно было оперативно проехать к условной точке. К сожалению, не все понимают, что пожарные машины, «скорые» выполняют служебные задачи.

ОФИЦИАЛЬНО

Следователи займутся проверкой

- В Москве по информации, распространенной в СМИ, о воспрепятствовании проезду двум пожарным автомобилям и машине «скорой помощи», проводится доследственная проверка, - сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по г. Москве (по взаимодействию со СМИ) Юлия Иванова.

Следователи уже обратили внимание на факт из видео, который был распространен в сети Интернет, что водитель легкового автомобиля стал выяснять отношения, продолжая создавать препятствия для дальнейшего движения спецтранспорта. Видео будет изучено, установлены все обстоятельства произошедшего, по результатам которых будет принято процессуальное решение.

НУЖНЫ ШТРАФЫ

В Госдуме планируют рассмотреть законопроект, который ужесточит наказания за умышленное препятствие проезду спецтранспорту. Штрафы могут увеличиться до 30 тысяч рублей. Кроме этого, рассматривается и лишение водительских прав на два года.

Водитель Infiniti не пропустил два пожарных автомобиля и скорую в московском дворе.

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