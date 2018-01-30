2018-01-30T20:40:27+03:00
Происшествия

У метро «Улица 1905 года» на людей рухнули строительные леса, есть пострадавшие

Мэр Москвы Сергей Собянин назначил служебное расследование
Семен ЕЛЕНИН
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Сейчас на месте работают представители всех служб городаСейчас на месте работают представители всех служб городаФото: Агентство городских новостей "Москва"
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Вечером во вторник произошло ЧП у метро «Улица 1905 года» - обрушились строительные леса, установленные над ведущем к станции пешеходным переходом.

- Звонк об инциденте поступил в дежурную часть около 19.10, - прокомментировали корреспонденту «Комсомольской Правды» в пресс-службе московского управления МЧС. - Сейчас на месте работают представители всех служб города. Информация о погибших не поступала. Информацию о пострадавших мы сейчас уточняем, но к сожалению есть люди, которым потребовалась госпитализация.

Как рассказал источник в экстренных службах города, рухнувшие леса были установлены на время ремонта и закрывали переход от осадков.

У метро «Улица 1905 года» на людей рухнули строительные леса Фото: Агентство городских новостей "Москва"

У метро «Улица 1905 года» на людей рухнули строительные лесаФото: Агентство городских новостей "Москва"

- Они состоят из досок и брезента, - сказал наш собеседник. - По предварительной информации, конструкция могла не выдержать из-за количества снега, который на ней накопился за последние несколько суток. Пострадали люди, которые в этот момент поднимались или опускались по лестнице.

- На место происшествия в течение 7 минут прибыли несколько бригад скорой помощи, - сообщил «КП» руководитель Департамента здравоохранения города Москвы Алексей Хрипун. - Всего пострадало 5 человек, все они уже госпитализированы. Повреждения нетяжелые - ушибы и неосложненный костный перелом. В больницах проводится диагностика, оказывается вся необходимая медицинская помощь. Состояние всех удовлетворительное, у одного из пострадавших - средней степени тяжести.

ЧП у метро «Улица 1905 года» - обрушились строительные леса, установленные над ведущем к станции пешеходным переходом Фото: Агентство городских новостей "Москва"

ЧП у метро «Улица 1905 года» - обрушились строительные леса, установленные над ведущем к станции пешеходным переходомФото: Агентство городских новостей "Москва"

Случившееся уже прокомментировал мэр Москвы Сергей Собянин.

«Переход эксплуатирует «Гормост». Назначил служебное расследование, - написал градоначальник в своем твиттере. - Пострадавшим оказывается помощь, угрозы для жизни нет. Тем не менее поручил контролировать лично руководителю департамента здравоохранения».

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