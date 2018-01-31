В Московских парках за несколько лет расплодились лисы

31 Янв. 2018 2018-01-31T09:12:52+03:00

Изменить размер текста: A A

На днях в редакцию наш фотограф Михаил Фролов принес снимки: красавица лисица играет с шариком. И снято это не в подмосковном лесу и не в зверинце, а в обычном московском парке спального района Бирюлево Восточное. Лиса появилась здесь около двух лет назад. Стала выходить по вечерам из Бирюлевского лесопарка к жилым дворам. Местные начали Патрикеевну подкармливать. Кто булку даст, кто косточки со стола. Близко к себе лисица никого не подпускает, но угощается запросто. Жители Бирюлева даже прозвище ей придумали - Алиса.

- Видел, как женщина приходила к парку, звала ее по имени и лиса через несколько минут появлялась из-за деревьев, - говорит Михаил. - Самое интересное, что лиса даже с собаками, которых сюда выводят гулять, подружилась. Точнее, они ее знают и уже не реагируют. Могут подбежать, играя, ей это нравится, но сближаться она не дает. Да и людей ближе чем на пару метров не подпускает.

ИДЕАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

Интересно, что эта бирюлевская лиса вовсе не нонсенс. Тенденция. В московском Департаменте природопользования и охраны окружающей среды рассказывают, что за последние годы на территории столицы внутри МКАД число рыжих заметно увеличилось. Но это не выброшенные москвичами экзотические питомцы. Настоящие дикие лисы.

- На самом деле лисы в Москве всегда водились, но сейчас их число растет, - рассказывает кандидат биологических наук, отвественный редактор Красной книги Москвы Борис Самойлов.

Лесные массивы занимают 12% общей площади города. Лисиц и до этого регулярно встречали в самых крупных парках - «Лосином Острове», Битце, Серебряном Бору. Но теперь эти хищники появились и в других частях Москвы.

- Ничего удивительного нет, - объясняет Самойлов. - В городе при наличии крупных лесных массивов для лисы идеальные условия. В настоящем лесу поди еще погоняйся за мышами по глубокому снегу. А тут в парках у урн можно поискать что-то вкусненькое, а ночью и к домам выйти, к мусорным бакам. Важно, что эта кормовая база круглогодичная. Даже зимой не голодают. А в природе в суровые зимы гибнет почти весь молодняк. Есть еще один фактор, который сыграл в пользу лис. За последние пять лет в Москве навели порядок с бродячими собаками. Раньше в городе для лис это был единственный естественный враг. Но теперь дворняг на улицах стало в разы меньше, и рыжие почувствовали себя вольготно.

Бирюлевская лиса людей не боится, но и близко не подпускает.Фото: Михаил ФРОЛОВ

ГДЕ ОНИ ЖИВУТ

Все встречи специалистов с лисами в Москве тщательно фиксируются. Зоологам кое-где удалось увидеть лисьи норы и даже щенков из выводков. По последним оценкам, сейчас в пределах МКАД могут жить-поживать несколько десятков рыжих.

- Например, есть расчеты 2017 года. По нашим данным, прошлой весной у московских лис было около 20 выводков. Каждый выводок - это в среднем от 3 до 5 детенышей, - говорит Борис Самойлов.

Можно прогнозировать, что лисы продолжат расселение по столице. Во-первых, при стабильной кормовой базе увеличивается средняя продолжительность жизни (до 10 - 12 лет против 5 - 7 лет в дикой природе). Во-вторых, от количества пищи зависит и число лисят.

- Из «Лосиного Острова» лисы уже перебрались, например, в «Сокольники», - продолжает наш эксперт. - Их также видят в долине Москвы-реки в Крылатском, Хорошево-Мневниках, парке «Кузьминки», Измайловском парке. Знаем о как минимум двух норах в парке «Царицыно».

- Стоит ли подпускать к лисам детей?

- Сама по себе лиса вреда городу не наносит. Но при встречах с лисами в парках я советовал бы на всякий случай держаться от них на расстоянии. Хищники все-таки. И могут быть переносчиками бешенства.

Алиса живет в Бирюлеве уже два года.Фото: Михаил ФРОЛОВ

КСТАТИ

Корм против бешенства

В Москве еще с 2012-го дважды в год, весной и осенью, проводится пероральная вакцинация диких плотоядных животных. В эту категорию входят не только лисы, но и, например, барсуки, еноты. Нет, по лесам со шприцем за животными никто не бегает. Вакцина попадает в организм хищников другим способом. Специалисты просто оставляют на опушках лесопарков и в других зонах брикеты с сухим кормом, в который помещается пластиковая ампула с вакциной. Разгрызая корм, животные повреждают капсулу, «лекарство» через слизистую попадает в желудок и всасывается в кровь.

И тем не менее. Если вы заметили на территории города необычное поведение диких животных или если зверушка попала в беду, вы можете оперативно сообщить об этом в Единую справочную службу Москвы 8 (495) 777-77-77 - ваш сигнал будет передан в Департамент природопользования.

Корм против бешенства.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Каких животных еще можно встретить в столице

Самые крупные - лоси. В пределах МКАД они водятся только в лесопарке «Лосиный Остров», хотя этим летом были случаи, когда сохатых встречали и на другом конце Москвы - забредали из подмосковных лесов. В том же «Лосином Острове», Битцевском лесу и Серебряном Бору можно увидеть кабанов. По реке Яузе с северо-востока города в район Ботанического сада часто проникают бобры. Несколько лет назад одного бобра видели в Москве-реке недалеко от кинотеатра «Ударник». По оценкам специалистов, на территории столицы внутри кольцевой сегодня обитает около 50 зайцев-беляков. В основном - в «Лосином Острове». Но по несколько пар также живут в Измайловском парке и Битцевском лесу.