На фиолетовой ветке метро в Москве устранили сбой
В утренний час пик из-за неполадок поезда ездили с увеличенными интервалами
Сбой на фиолетовой ветке столичного метро устранён.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Утром 31 января на станциях Таганско-Краснопресненской линии было полно народу. Несмотря на то, что составы периодически подъезжали, разместиться по вагонам у всех не получалось. Пассажирам советовали выйти из подземки и воспользоваться наземным транспортом. Многие так и поступали.
В восемь часов утра появилось официальное сообщение от московского метрополитена:
- Таганско-Краснопресненская линия. Были увеличены интвервалы движения поездов по техническим причинам. Движение вводится в график.
Что именно послужило причиной задержки, в пресс-службе метро не называют. По некоторым данным, в одном из тоннелей (в районе станции «Полежаевская») застрял поезд. И к нему пришлось посылать ремонтный состав.