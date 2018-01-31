На фиолетовой ветке метро в Москве устранили сбой

31 Янв. 2018 2018-01-31T08:39:26+03:00

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Утром 31 января на станциях Таганско-Краснопресненской линии было полно народу. Несмотря на то, что составы периодически подъезжали, разместиться по вагонам у всех не получалось. Пассажирам советовали выйти из подземки и воспользоваться наземным транспортом. Многие так и поступали.

В восемь часов утра появилось официальное сообщение от московского метрополитена:

- Таганско-Краснопресненская линия. Были увеличены интвервалы движения поездов по техническим причинам. Движение вводится в график.

Что именно послужило причиной задержки, в пресс-службе метро не называют. По некоторым данным, в одном из тоннелей (в районе станции «Полежаевская») застрял поезд. И к нему пришлось посылать ремонтный состав.