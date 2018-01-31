В Москве закрывается программа «Народный гараж»

31 Янв. 2018 2018-01-31T16:28:51+03:00

За девять лет по так называемой программе «Народный гараж» возведено 167 паркингов на 50 тысяч машиномест Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Паркинги для жителей построили во всех округах столицы

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Городские власти завершили строительство всех паркингов, вошедших в программу «Народный гараж». Напомним, столичная Дирекция гаражного строительства («ДГС») начала эту программу в 2009 году. Каждый год новые стоянки открывались постепенно в разных округах и районах столицы.

- За девять лет по так называемой программе «Народный гараж» возведено 167 паркингов на 50 тысяч машиномест, - сообщил сегодня, 31 января, заместитель руководителя Департамента строительства Москвы Павел Батайкин. - Свои средства в строительство 23 тысяч машиномест инвестировали 19 тысяч дольщиков. После завершения программы ГУП «ДГС» будет ликвидировано.

По данным столичной Дирекции строительства и эксплуатации объектов гаражного назначения, отвечающей сейчас за программу, больше всего капитальных парковок и машиномест построено в Юго-Восточном (24 и 9541 соответственно) и Юго-Западном округах (26 и 8686 соответственно). Чаще всего москвичи покупали «народные гаражи» в Восточном и Центральном округах (см. цифры - ниже).

Желающие могут купить свободные места на открытом электронном аукционе. Информацию о торгах вывешивают на досках объявлений в жилых домах, на сайтах Дирекции гаражного строительства (www.mskgarage.ru), префектур, управ, ГБУ «Жилищник» или других управляющих компаний.

Сколько паркингов построили в Москве по программе «Народный гараж»