Доклад о модернизации Московского НПЗ представлен на Совете по правам человека

31 Янв. 2018 2018-01-31T21:54:34+03:00

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Результаты масштабной программы модернизации Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ) были представлены сегодня экспертам-экологам Совета по правам человека.

Столичный НПЗ стал участником расширенного заседания Постоянной комиссии по экологическим правам Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека. Владелец предприятия - копания «Газпром нефть» с 2011 года осуществляет экологическую реконструкцию завода. О том, какие конкретные шаги были предприняты, членам совета рассказал начальник управления промышленной безопасности и экологии МНПЗ Юрий Ерохин.

Для того, чтобы сделать производство безопасным и снизить воздействие на окружающую среду, на заводе сегодня внедряются самые современные природоохранные технологии. Предприятие выполняет все требования государственных регуляторов и работает в соответствии с экологическими нормами.

- Благодаря масштабной программе обновления завода предприятие на 50% сократило воздействие на окружающую среду, обеспечивает выпуск современного топлива Евро-5 и перешло на практически замкнутый цикл водопотребления, - подчеркнул Юрий Ерохин.

Завод считает своим приоритетом внедрение самых передовых зарубежных и отечественных разработок. Городской НПЗ по праву можно назвать площадкой для внедрения многих природоохранных проектов. Например, здесь впервые в отечественной нефтеперерабатывающей отрасли была внедрена автоматизированная система мониторинга воздуха. Осенью прошлого года на предприятии заработал комплекс биологических очистных сооружений «Биосфера», позволяющий очищать сточные воды с эффективностью в 99,9 %. Комбинированная установка переработки нефти «Евро+», строительство которой продолжается в 2018 году, в будущем заменит пять установок старого образца.

Особая гордость МНПЗ — интеграция в городскую систему экологического мониторинга. Предприятие открыто к сотрудничеству с экологическими организациями и прозрачно для любых проверок государственных надзорных органов. Ежедневно на заводе берутся пробы воздуха - как на территории предприятия, так и в санитарно-защитных зонах вокруг него.

- Данные уходят надзорным органам и публикуются в открытом доступе на сайте завода, круглосуточно демонстрируются на уличном светодиодном экране, - рассказал Юрий Ерохин.

На заводе регулярно проводятся дни «открытых дверей» для жителей города. Делегации из ближайших районов Москвы и Подмосковья побывали на производстве и убедились: МНПЗ действительно изменился в лучшую сторону, став современным и безопасным для природы предприятием.

СПРАВКА «КП»

С 2011 года компания «Газпром нефть» ведет программу по комплексной реконструкции и модернизации Московского НПЗ общей стоимостью более 250 млрд рублей. Благодаря реализованным мероприятиям завод на 50% снизил воздействие производства на окружающую среду, в том числе на 36% уменьшил поступление загрязняющих веществ в атмосферу. В рамках второго этапа модернизации к 2020 году воздействие на окружающую среду будет сокращено еще на 50%.