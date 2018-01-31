В московском бизнес-центре неизвестные расстреляли бизнесмена

31 Янв. 2018 2018-01-31T19:31:15+03:00

По предварительной версии, речь может идти о попытке заказного убийства Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Двое мужчин в масках скрылись с места происшествия

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Московские полицейские ищут участников вооруженного нападения в центре Москвы. Это произошло на Летниковской улице, в районе Павелецкого вокзала.

- Двое неизвестных в масках открыли стрельбу по мужчине, который выходил из бизнес-центра «Святогор», - рассказал источник в правоохранительных органах.

Очевидцы насчитали 5 или 6 выстрелов. По предварительной информации, один из нападавших был вооружен пистолетом.

- В результате стрельбы огнестрельные ранения получил 43-летний предприниматель, - сообщили «Комсомольской Правде» в пресс-службе московской полиции. - Преступники с места происшествия скрылся.

Сообщается, что неизвестные бросили на месте нападения свой автомобиль.

Пострадавшего увезли на карете скорой помощи. По словам наших источников, мужчина получил ранения в грудь и ногу.

- На первом этаже разбиты стекла, стоит несколько машин полиции, - говорит сотрудник одной из компаний, которая арендует помещение в бизнес-центре «Святогор».

По предварительной версии, речь идет о попытке заказного убийства или ограбления.

Как стало известно, пострадавшего зовут Александр Осетров, он является учредителем нескольких небольших фирм. По словам источников, с собой у него находилась сумка с крупной суммой денег.

Тем временем Следственный комитет завел уголовное дело по статьям «покушение на убийство» и «незаконный оборот оружия».

- Следствием рассматриваются различные версии совершенного преступления, в том числе предпринимательская деятельность потерпевшего, - заявили в СК. - В настоящее время следователи и криминалисты проводят осмотр места происшествия и опрашивают очевидцев.