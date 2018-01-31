2018-01-31T19:42:19+03:00
Общество

Выборы-2018: как проголосовать в Москве, если прописан в другом городе

Наш корреспондент рассказывает, как написать заявление и выбрать удобный участок и что нужно, чтобы проголосовать в Москве на выборах-2018, если прописан в другом городе
Алиса ТИТКОkp_ru_msk@AlisaTitko
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Просто приходите 18 марта 2018 года на выбранный вами избирательный участок и получайте избирательный бюллетень. Не забудьте паспорт и отрывной талон заявления о голосованииПросто приходите 18 марта 2018 года на выбранный вами избирательный участок и получайте избирательный бюллетень. Не забудьте паспорт и отрывной талон заявления о голосованииФото: Алиса ТИТКО
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Раньше студенты просто махнули бы рукой – не ехать же специально в Сургут или Ярославль, чтобы проголосовать. Одна дорога туда-обратно обойдется недешево. А, если кого-то занесет в командировку в Москву из неблизкого Южно-Сахалинска? Да, и программист из Самарской области, который работает и живет последние годы в Москве, не поедет голосовать домой. Но теперь можно обойти всю волокиту и проголосовать, не выезжая из столицы.

- Что нужно сделать, чтобы проголосовать в Москве? – звоню в Информационно-справочный центр ЦИК России.

- Есть два варианта: обратиться с 31 января по 12 марта в ближайшую территориальную избирательную комиссию или многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) или с 25 февраля по 12 марта – в любую участковую избирательную комиссию, - отвечают в ЦИК России.

- С собой какой пакет документов? – уточняю.

- Только паспорт.

Ищу ближайшую избирательную комиссию – на сайте ЦИК России есть интерактивная карта с адресами. В центре Москвы пункты приема заявлений избирателей есть, например, на улице Чаянова, дом 11, корпус 2 (помещение управы Тверского района) или на улице Арбат, дом 40, строение 2 (помещение управы района Арбат).

Иду на Арбат. Внимание, время приема ограничено – в будни с 15.00 до 19.00, а в выходные – с 10.00 до 14.00. Но в ЦИК обещали, что процесс подачи заявления не займет больше 5 минут. Признаюсь, готовилась стоять в очередях. Но нет.

- Вы у нас сегодня первая, - говорит мне представитель пункта приема заявлений избирателей. - Будем писать заявление от руки или напечатать?

- А как нужно? Давайте напечатаем, - говорю, протягивая паспорт.

В анкету внесли мои паспортные данные и уточнили, где бы я хотела голосовать 18 марта. Признаюсь, что я заранее интересовалась, а где именно придется голосовать. Могу ли я опустить бюллетень в самом центре Москвы, например, в Тверском районе? Оказывается, запросто. Здесь много участков – в школах, колледжах, больницах, даже на машиностроительном заводе и в театре. Полный список адресов участков для голосования по всем районам, кстати, на той же интерактивной карте на сайте ЦИК России.

- Хочу голосовать на Центральном телеграфе. Можно? – спрашиваю.

Вижу улыбку сотрудника, принимающего документы, и уточняю, что видела на сайте ЦИК избирательный участок №145, который расположен в историческом здании Центрального телеграфа. Не ошиблась. В Никитском переулке я и буду голосовать.

- Что-то еще нужно? - спрашиваю.

- Кроме подачи заявления ничего не нужно. Просто приходите 18 марта 2018 года на выбранный вами избирательный участок и получайте избирательный бюллетень. Не забудьте паспорт и отрывной талон заявления о голосовании по месту нахождения. Больше никаких дополнительных документов не потребуется.

- А, если я передумаю голосовать в Никитском переулке? Могу ли изменить адрес?

- Нет. Второй вариант только, если вы поедете по месту прописки. Тогда вы должны понимать, что процедура выдачи вам там бюллетеня займет около 2 часов. Представителям придется звонить в Москву и спрашивать, точно ли вы не голосовали в столице. Вдруг вы решили голосовать нечестно - дважды. Только после проверки вам выдадут бюллетень, - объяснили мне.

Я так делать не собираюсь, но проголосовать один раз хочу и считаю это принципиально важным.

КСТАТИ

- бесплатный номер Информационно-справочного центра ЦИК России – 8 (800) 707-20-18;

- подать заявление можно в режиме онлайн через интернет-портал «Госуслуги». Для этого необходимо иметь подтвержденную учетную запись на данном портале.

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