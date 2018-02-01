Женщину, которая купила у украинки ребенка, сдали старшие дети - из-за наследства

1 Февр. 2018 2018-02-01T18:43:57+03:00

Светлана Попова с мальчиком, которого два года она воспитывала как своего сына

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Гагаринский суд Москвы арестовал двух женщин. По версии следствия, 39-летняя жительница Подмосковья Светлана Попова в январе 2016 года купила новорожденного мальчика. Вторая арестованная - его биологическая мать Виктория Мацепула из Украины. Рассказывают, что Попова познакомилась с приехавшей на заработки украинкой еще летом 2015-го. Та призналась, что забеременела от случайной связи и теперь не знает, что делать с этим ребенком. У Поповой есть трое старших детей (им 22 года, 21 и 19), но недавно она снова вышла замуж, и с мужем у них никак не получалось завести совместного ребенка. Врачи поставили бесплодие. Поэтому женщина и предложила Виктории Мацепула: если тебе ребенок не нужен, я возьму, главное - роди!

«У НИХ ТАКИХ ДЕНЕГ НИКОГДА НЕ БЫЛО!»

В уголовном деле фигурирует сумма, за которую Светлана якобы купила ребенка. По нашим данным, якобы она в самом начале отдала Виктории 270 тысяч рублей. А потом 9 месяцев платила ей по 40 тысяч в месяц. И после родов, уже получив ребенка, еще миллион. Всего - 1 миллион 670 тысяч.

Близкая подруга Поповой, с которой нам удалось побеседовать, в реальности таких цифры сомневается.

- Насколько я знаю, это были первые показания Светы, которые были даны под давлением, - говорит женщина. - Потом она от них отказалась. Сумма для их семьи просто смешная. Он же не олигархи какие-то, а обычные люди. На самом деле, Света просто помогала беременной женщине материально. Ну, давала какие-то деньги на аренду квартиры, покупала лекарства и продукты, иногда они вместе ходили в кафе быстрого питания. И все. Я знаю, как жили Света и Юра, у них не было таких доходов.

- В следствии говорят, что заявление против Светланы написали ее собственные дети. Это так?

- Когда Света вышла замуж за Юру, они первое время жили с ее детьми. После смерти отца Светы в Лыткарино осталась трехкомнатная квартира. Там они и жили. А поссорились с детьми как раз из-за этой квартиры. Дед завещал жилье своим старшим внукам Наде и Коле. Светы в завещании не было. Однако как инвалид она все равно имела право на обязательную долю в этой квартире (Кстати, рыночная стоимость такой квартиры 4-5 миллионов рублей, - Авт.). А тут у нее еще и ребенок появился. Чтобы выбить Свету из числа наследников, сын и написал на мать заявление в прокуратуру - что она украла чужого малыша. Это было еще несколько месяцев назад.

Родная мама мальчика, Виктория Мацепула

КАК ЖЕНЩИНА «ЛЕГАЛИЗОВАЛА» ЧУЖОГО МАЛЬЧИКА?

Мы уже писали, что эта история чем-то похожа на историю семьи Спаховых. В 2014 году у Елены Спахвой случился выкидыш, но она скрыла это от родных и унесла из больницы подмосковного Дедовска мальчика-отказника по имени Матвей Иванов. Полиции удалось найти ребенка только в январе 2017-го. Решающую роль сыграло то, что Елена Спахова пыталась представить на работе фальшивое свидетельство о рождении своего «сына».

Как удалось выяснить «Комсомолке», Светлану Попову могли разоблачить уже через неделю после того, как малыш оказался в семье. Женщина вызвала на дом участкового детского врача, и медик удивилась, что у ребенка нет свидетельства о рождении. Видимо, сообщила об этом «куда надо», потому что через несколько дней пришли люди из соцзащиты и ребенка без документов изъяли.

- В своих показаниях Попова говорит, что пошла в ЗАГС, ей дали список документов, которые нужно собрать, - рассказали нам в следствии. - Она якобы все предоставила и получила свидетельство о рождении, в котором она указана как мать, а ее муж - как отец. Ребенка вернули. Еще предстоит выяснить, каким образом Светлана смогла получить это свидетельство. По понятным причинам у нее не было никаких документов из медучреждений, подтверждающих, что она родила этого ребенка.

МУЖ МОЖЕТ СТАТЬ ФИГУРАНТОМ ДЕЛА?

Интересно, что когда Светлану Спахову задержали, ее муж Юрий Бондаренко исчез. Следователи не могут ему дозвониться, хотя очень хотели бы пригласить на допрос. В следствии считают, что Юрий не мог не знать, что его супруга не рожала ребенка, которого они воспитывали как родного сына.

В Конституции записано: «никто не обязан свидетельствовать против себя, своего супруга или близких родственников». И Юрий, выходит, может пройти по делу максимум свидетелем?

- Вовсе нет, - говорит адвокат Александр Карабанов. - Муж может не давать показания. Но следствие имеет все полномочия устанавливать обстоятельства этого преступления. Если будет доказано, что мужчина финансировал эту покупку ребенка, участвовал в переговорах, он пойдет по делу как соучастник, пособник.

«Комсомолка» следит за развитием этой истории.