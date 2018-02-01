Москвичке, которая купила младенца и воспитывала его два года как своего сына, могут дать до 10 лет

1 Февр. 2018 2018-02-01T10:29:08+03:00

Светлана Попова с мальчиком, которого два года она воспитывала как своего сына.

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Эта история очень похожа на прошлогодний скандал вокруг Егора-Матвейки. Напомним, в январе 2017-го в доме водителя Сергея Спахова нашли ребенка, который в свои два с половиной года не имел никаких документов. Выяснилось, что мальчик – тот самый младенец Матвей Иванов, отказник, который в 2014 году был украден из больницы подмосковного Дедовска. Жена Спахова Елена призналась: да, это она взяла чужого ребенка. До этого у нее был выкидыш, потерю ребенка она от родных скрывала, поэтому вынесла из больницы чужого сына… Сергей, как признали в следствии, об этом ничего не знал. Вместе с женой они воспитывали Егора (такое имя дали пацану), как родного сына. Но год назад ребенка изъяли органы опеки. Елена получила условный срок за похищение несовершеннолетнего. А Сергей так и не смог добиться, чтобы ему позволили стать законным приемным отцом Егора – еще весной прошлого года мальчика усыновила другая семья.

Тут история почти повторилась. Только ребенка не похищали. Купили.

СЛУЧАЙНАЯ ПАССАЖИРКА

От предыдущего брака у Светланы Поповой (ей сейчас 39) было трое собственных детей, все - погодки. Но с детьми отношения как-то не сложились. Как говорят, когда подросли, просто выставили мать из дома. Года три назад женщина вышла замуж за Юрия Бондаренко из подмосковного Лыткарино. Он старше на десять лет, человек приличный, певчий в церковном хоре. Хотя, как говорят, знакомые основным добытчиком в семье была именно Света. У нее своя машина, москвичка «бомбила» на ней уже много лет.

Светлана с Юрием долго мечтали завести совместного ребенка.

Как рассказывают в следствии, можно сказать, с такси эта история и началась.

Летом 2015-го разговорились в поездке с одной клиенткой. Молодая женщина рассказала, что родом с Украины, в Россию приезжает на заработки, там - маленькая дочь, мама, брат-школьник. С деньгами беда. А тут еще одна проблема - на днях узнала, что беременна. Так, случайная связь. Мужа нет. Сказала, что родить и оставить ребенка себе - никак невозможно.

Родная мама мальчика, Виктория Мацепула, в России бывает наездами.

- По словам Поповой, эти слова заставили ее задуматься, - говорит источник в следствии. - Номер клиентки она сохранила. Потом еще несколько раз звонила женщине, справлялась о ее здоровье. Однажды предложила встретиться. Зачем? Все при встрече…

У Светланы - целый букет болезней. Из-за них избыточный вес. С Юрием они мечтали завести совместного ребеночка. Но забеременеть не удавалось. Врачи развели руками: бесплодие. Поэтому на встрече с украинкой предложила: отдай мне своего ребенка, если он тебе не нужен!

По версии следствия, в январе 2016 года мальчик появился на свет в одном из столичных роддомов и сразу после выписки, чуть ли не у ворот медучреждения, укутанный в одеялко младенец был передан Поповой. По словам нашего источника, за него биологическая мать получила 100 тысяч рублей.

Никаких документов на малыша у Светланы не было.

В ПОЛИЦИЮ ПОШЛИ ДЕТИ

С января 2016-го на фотках в соцсетях Светланы и Юрия появился малыш. Красивый ребеночек, порхающие над ним папа и мама, множество лайков и поздравлений от знакомых. Причем, «арт-подготовку» «рождения» мальчика Попова начала заранее. На одном из снимков, выставленных в Сети еще за несколько месяцев до появления в семье мальчика, Светлана показывает на свой большой живот, а на футболке, в которую она одета, большой принт - аист с младенцем.

- Всем знакомым пара представила, будто Светлана сама родила, - говорит наш собеседник в следствии. - Это было несложно, потому что Светлана сама по себе очень сильно поправилась.

Дальше все пошло своим чередом. Правда, как и в истории Спаховых - никаких документов у ребенка не было. Егора-Матвейку, напомним, нашли, потому что Елена Спахова пыталась представить на работе фальшивое свидетельство о рождении. Но Светлана Попова работала как ИП, справок от нее на работе никто не просил, поэтому обман мог продолжаться бог еще знает сколько времени. Но в конце прошлого года на Попову написали заявление… ее собственные старшие дети.

Мы уже писали, что отношения у них со Светланой были, мягко говоря, натянутые. Они очень долго не общались.

- Кто-то из детей зашел на страничку матери в соцсетях, - рассказывают в следствии. - Увидели ребенка, удивились, потому что о диагнозах матери все прекрасно знали. Засомневались, что она могла сама родить. Приехали к ней домой и попросили показать документы на ребенка, женщина откровенно запаниковала. Ну, они и написали заявление в полицию. Подозревали, что этот ребенок мог быть украден.

А МУЖ? ИСЧЕЗ

Следственный комитет начал проверку. Органы опеки изъяли ребенка из семьи еще в конце прошлого года. Несколько недель следователи разбирались в деталях, искали следы биологической матери малыша. 29 января Светлану Попову задержали в Москве. Родную маму мальчика - в подмосковном Воскресенске. Ее зовут Виктория Мацепула, ей 28 лет, она родом из городка Гайсин Винницкой области Украины. В России действительно бывает наездами. И дома у нее действительно есть маленькая дочь. По версии следствия, в Москве Виктория могла работать в, так сказать, интимной сфере. А реальный отец ребенка - один из ее клиентов.

Органы опеки изъяли ребенка из семьи еще в конце 2017 года.

В среду Гагаринский суд отправил обеих женщин под арест на два месяца. Им предъявлены обвинения по статье «Торговля несовершеннолетними». Это реальный срок от 3 до 10 лет.

- Сейчас показания двух женщин не сходятся в самом главном, - говорит наш собеседник в органах. - Попова утверждает, что денег за малыша не давала. Говорит: боялась, что украинка сделает со своим ребенком что-то плохое - она ведь сказала, что лишний рот ей не нужен. В свою очередь Мацепула подтверждает, что деньги брала, потому что они были ей очень нужны. Но в сумме пока путается.

- Муж Светланы Юрий Бондаренко в уголовном деле фигурирует? Он знал, что Светлана не рожала их названного сына?

- По нашим данным, мужчина не мог этого не знать. Но пока у него в деле нет никакого статуса. Допросить Юрия пока не представляется возможным. Пока не удалось выяснить его местонахождение. Его ищут.

Мальчик сейчас находится в одном из московских детских приютов. Медики и психологи говорят, что его развитие соответствует возрасту, никаких проблем со здоровьем нет. Что дальше? Вероятно, ему будут искать новую семью.

«Комсомолка» будет следить за развитием событий.