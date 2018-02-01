Коммунальщики столицы полностью готовы к мощным снегопадам

1 Февр. 2018 2018-02-01T16:55:43+03:00

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Все службы жилищно-коммунального хозяйства столицы работают в круглосуточном режиме и готовы к борьбе с последствиями снегопада. Об этом на пресс-конференции в четверг сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По словам главного коммунальщика столицы, в уборке улиц от снега задействованы 14 тысяч единиц техники и 58 тысяч работников, при необходимости к работе дополнительно смогут подключить еще три тысячи единиц техники. Заммэра сообщил, что в Москве при обильных снегопадах с улиц может вывозиться до 700 тысяч кубометров снега в сутки.

- Те меры, которые мы принимаем по уборке снега действенны: все коммунальные службы города работают в круглосуточном режиме. У нас есть возможность привлекать до 17 тыс. всевозможной техники, снеговозящей, снегопогрузочной, подметальной, - пояснил Петр Бирюков.

При этом чиновник попросил москвичей по возможности отказаться от поездок на автомобилях и не создавать помех для работы снегоуборочной техники.

- Чтобы обеспечить беспрепятственную работу снегоуборочной техники. В это время для очистки от снега могут также перекрываться отдельные переулки, особенно в центре города", - уточнил Петр Бирюков.

По оценкам экспертов, при норме снега 46 см в этом январе выпало уже 65 см. Плюс ожидаются большие снегопады с субботы на воскресение - от 25 до 30 см. В последующие дни снег будет продолжать идти.

- По прогнозам всего за год в Москве выпадает 165 см. В этом году мы ожидаем порядка двух метров, - сообщил чиновник.

В свою очередь, в пресс-службе Гидрометцентра России сообщили, что балтийский и средиземноморский циклоны принесут в конце недели в московский регион сильный снег с метелью, гололедицей и снежными заносами на дорогах.

По данным синоптиков, в субботу, 3 февраля, порывы южного ветра местами достигнут 12-17 м/с, температура воздуха в течение суток будет в пределах минус 1 - плюс 1 градус в Москве и минус 4 - плюс 1 по области. В воскресенье, 4 февраля, произойдет усиление ветра восточной четверти до 7-12 м/с, в порывах 13-18 м/с", температура воздуха существенно не изменится.

Как сообщили в Гидрометцентре, циклон не уйдет и в понедельник, 5 февраля, поэтому умеренный снег продолжит идти, а погода будет ветреной. Вместе с тем температура начнет понижаться, и в течение суток прогнозируется минус 2 - минус 7 градусов. Во вторник, 6 февраля, пройдет небольшой снег, температура понизится до - минус 5 минус 10.

По данным столичного метеобюро за неполные трое суток с ночи понедельника до 18:00 среды на базовой метеостанции Москвы на ВДНХ выпало 26 мм осадков - около двух третей месячной нормы осадков, которая в январе составляет 42 мм. Всего же, в январе в Москве выпало 66 мм осадков, что составляет 157% от месячной нормы, а с начала декабря - 152 мм осадков, что на 14% превосходит норму для всей календарной зимы.