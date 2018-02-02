Покатили! Снежные трюки в «Канте»
В эти выходные любимый многими москвичами спорткомплекс «Кант» открывает Nowpark - фристайл-площадку с перилами и трамплинами для сноубордистов и лыжников. В день открытия райдеров и болельщиков ждут соревнования, барбекю и крутая вечеринка.
Увы, настоящая зимняя погода в этом году припозднилась. Поэтому задержалось и открытие парка. Зато сейчас, по словам организаторов, вечеринка открытия будет еще долгожданнее и круче!
Шейперы парка - так называют молодых людей, что управляют ратраками на склонах - подготовили два трамплина и джиб-линию для лыжников и сноубордистов. Подходит она как для тех, кто только в начале своей райдерской карьеры, так и для продвинутых спортсменов. Новички смогут пробовать свои силы на специальном учебном участке.
В честь открытия организаторы устроят соревнования по фристайлу для мужчин и женщин. Победителям обещаны крутые призы.
В 10.30 начнется регистрация участников соревнований, контесты начнутся в 12.30.
Участие в контестах бесплатное. Скипасс оплачивается райдерами самостоятельно.
ГДЕ: СК «Кант», м. «Нагорная», Электролитный пр-д, 7/2.
КОГДА: 4 февраля, 10.30.
Вход бесплатный.