Покатили! Снежные трюки в «Канте»

2 Февр. 2018 2018-02-02T03:01:04+03:00

Жаль, подобных заездов в «Канте» не запланировано! Но организаторы обещают не менее жаркую вечеринку! Фото: Кирилл ЧАЩИН

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В эти выходные любимый многими москвичами спорткомплекс «Кант» открывает Nowpark - фристайл-площадку с перилами и трамплинами для сноубордистов и лыжников. В день открытия райдеров и болельщиков ждут соревнования, барбекю и крутая вечеринка.

Увы, настоящая зимняя погода в этом году припозднилась. Поэтому задержалось и открытие парка. Зато сейчас, по словам организаторов, вечеринка открытия будет еще долгожданнее и круче!

Шейперы парка - так называют молодых людей, что управляют ратраками на склонах - подготовили два трамплина и джиб-линию для лыжников и сноубордистов. Подходит она как для тех, кто только в начале своей райдерской карьеры, так и для продвинутых спортсменов. Новички смогут пробовать свои силы на специальном учебном участке.

В честь открытия организаторы устроят соревнования по фристайлу для мужчин и женщин. Победителям обещаны крутые призы.

В 10.30 начнется регистрация участников соревнований, контесты начнутся в 12.30.

Участие в контестах бесплатное. Скипасс оплачивается райдерами самостоятельно.

ГДЕ: СК «Кант», м. «Нагорная», Электролитный пр-д, 7/2.

КОГДА: 4 февраля, 10.30.

Вход бесплатный.