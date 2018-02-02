Москвичей научат правильно лепить из снега

2 Февр. 2018 2018-02-02T03:02:16+03:00

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ПКиО «Измайловский»

3 февраля (15.00 - 16.00) приглашает в выставочный павильон «Арт-парк». Там пройдет лекция для всех, кто интересуется фотографией. «Композиция в фотографии» откроет секреты мастерства и научит азам фотодела.

4 февраля (16.30 - 23.30) ежегодная ночная гонка с препятствиями Shatun Race. Забег пройдет в два этапа. В первом примут участие спортсмены любой подготовки. Ну а второй рассчитан на тех, кто уже не в первый раз покоряет трассу Shatun Race.

Парк «Фили»

3 и 4 февраля (16.00 - 19.00) приглашает на детский праздник на льду от Winx Club. Юных посетителей ждут мастер-классы и активные игры на льду.

ПКиО «Сокольники»

3 февраля (12.00) устраивает лекцию на тему «Царские усадьбы в Сокольниках, или К истокам Яузской Москвы». В 15.00 в Букводоме пройдет занятие рисованием. Гостей научат рисовать акварелью, гуашью и акрилом всевозможные абстракции, создавать неожиданные текстуры и эффекты.

4 февраля (12.00 - 13.30) в парке пройдет квест «Культпоход в Сокольники», где участники смогут вернуться в советское прошлое парка и поучаствовать в командных играх.

Перовский парк

3 февраля (12.00 - 14.00) приглашает в Школу снежных искусств, где каждый гость сможет научиться лепить из снега сказочных персонажей. Получится у каждого, опытные педагоги раскроют секреты правильной лепки.