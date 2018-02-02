Владимир Косма. Музыка к французскому кино

2 Февр. 2018 2018-02-02T03:03:47+03:00

Владимир Косма написал музыку примерно к 300 кинофильмам. Миллионы зрителей по всему миру считают его произведения гениальными

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Одни без ума от темы к фильму «Игрушка», другие считают что лучшая - из «Высокого блондина в черном ботинке».

Кстати, когда Косма принимался за музыку к «Блондину», авторская команда поставила перед ним задачу написать музыку, пародирующую мелодию к саге о супершпионе Джеймсе Бонде. Но композитору такая идея не понравилась, и он убедил всех, что нужно что-то совсем другое. В итоге у него главным инструментом стала простенькая пан-флейта.

Владимир уверяет, что ему, чтобы писать музыку, не надо сидеть перед океаном или где-то уединяться. Он может сочинять везде. Главное условие - надо выспаться.

Сейчас маэстро 77 лет. Он бодр, весел и, с энтузиазмом пританцовывая, дирижирует своими произведениями.

В воскресенье любителей французского кино и хорошей музыки ждет отличный вечер. Симфонический оркестр исполнит произведения Владимира Косма, а сам маэстро будет стоять за дирижерским пультом.

ГДЕ: Государственный Кремлевский дворец, м. «Александровский сад», ул. Воздвиженка, 1.

КОГДА: 4 февраля, 18.00.

Цена билетов: 1800 - 10 000 руб.