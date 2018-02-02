Сырные дни на «Флаконе»

2 Февр. 2018 2018-02-02T03:05:15+03:00

На «Флаконе» можно будет попробовать и купить лучший сыр от российских производителей! Фото: Оксана ФОМИНА

Кому из-за санкций не хватает сырного вкуса? Вам в эти выходные прямая дорога на дизайн-завод «Флакон»

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Там будет пекорини и бамбини, камамбер и бурата, а также десятки других наименований сыров. Что важно, вся продукция - отечественного производства.

На «Флаконе» пройдет фестиваль крафтового сыра. Десятки участников из разных уголков России, среди которых как частные предприниматели, так и заводы, представят все, чем гордятся. А поводов для гордости у них хоть отбавляй!

Сыровары приглашают пообщаться лично, задать вопросы и, конечно, побывать на дегустациях. На прилавках будут представлены сыры из козьего, коровьего, овечьего молока. Событие должно быть интересным и запоминающимся: можно будет жарить «Сернурский Халумис», пробовать камамбер, овечий «Фуэте», козий «Арабеск», а также ванильные творожки и козьи йогурты. Всю продукцию станут продавать по весьма гуманным ценам.

ГДЕ: Дизайн-завод «Флакон», м. «Дмитровская», ул. Б. Новодмитровская, 36. Пространство «Спейс».

КОГДА: Со 2 по 4 февраля, 11.00 - 21.00.

Вход свободный.