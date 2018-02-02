В Московском зоопарке не стали будить сурков ради американской традиции

2 Февр. 2018 2018-02-02T21:59:09+03:00

В прошлом году московские сурки также «бойкотировали» 2 февраля и проснулись в конце марта. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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Сурки Московского зоопарка продолжают спать, несмотря на 2 февраля — День сурка. Считается, что в этот день нужно наблюдать за сурками, вылезающими из своих нор. По их поведению можно судить скоро ли придет весна. Но только традиция это совсем не московская. Следить за сурками именно 2 февраля придумали в США.

- Наши сурки находятся в спячке, специально будить мы их не собирались и не будем, - рассказал «Комсомольской правде» начальник отдела по внешним коммуникациям зоопарка Магомед Саралиев.

По приметам, если сурок выйдет из норы и увидит свою тень, то около шести недель еще будет холодно. А, если тень не увидит, то весна не за горами. В общем, пытаются передать суркам обязанности метеорологов. И под это все дело устраивают фестивали, привлекая туристов.

У нас иначе. Сурки, живущие в столичном зоопарке, относятся к другому виду, да, и сравнивать климатические зоны Москвы и США тоже не имеет смысла.

В прошлом году московские сурки также «бойкотировали» 2 февраля и проснулись в конце марта. Как отметили в Московском зоопарке, для наших сурков именно март — традиционный месяц для выхода из спячки. И не раньше.