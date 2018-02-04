Советы экспертов «КП»: как избежать аварийных ситуаций на дорогах в сильный снегопад

4 Февр. 2018 2018-02-05T00:47:57+03:00

В столичном управлении ГИБДД напоминают, что правильно себя вести на дороге должны не только автомобилисты, но и пешеходы Фото: Евгения ГУСЕВА

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На онлайн-карте аварийности по городу Москве видно, что почти каждое второе ДТП на данный момент - это наезд на человека на пешеходном переходе. Улица Живописная, дом 14, Волгоградский проспект, 46, Кутузовский проспект, 16... На 16.00 воскресенья - на карте мигает 216 аварий. Кстати, за всю субботу в Москве их случилось 695 (и лишь в 19-ти из них были пострадавшие).

По мнению специалистов, даже в такой сильный снегопад, какой обрушился на столицу, ездить на машине можно.

- Самое главное - выехать из двора на хорошо прогретой машине, - сообщил в эфире Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM) автомобильный эксперт Андрей Гречаник. - Стекла надо очистить от налипшего снега, чтобы была хорошая видимость. Иначе при обильном снегопаде дорогу плохо видно и 50% проблем для водителей создает именно плохая видимость.

По словам эксперта, ехать нужно максимально осторожно: увеличить дистанцию, боковой интервал, резко не газовать и не тормозить, а также внимательно проходить повороты.

По словам эксперта, ехать нужно максимально осторожноФото: Владимир КИРДЯШОВ

- Сегодня, 4 февраля, на дорогах Москвы необычайно сложная ситуация, - рассказал «КП» аналитик портала «Яндекс.Пробки» Леонид Медников. - Она оценивается в 6 баллов, вместо обычных для воскресенья 2 баллов. И можно ожидать, что осложненное дорожное движение останется в Москве столько, сколько будет идти снег. А это, по прогнозам, как минимум еще один день. Самая сложная ситуация будет в понедельник, это будний день, когда пробки значительно выше, чем в выходные. Сегодня к вечеру ухудшения не будет, в выходные вечернего пика не существует. Но на подъездах к Москве, ряде радиальных трасс и сейчас ситуация крайне непростая.

В столичном управлении ГИБДД напоминают, что правильно себя вести на дороге должны не только автомобилисты, но и пешеходы. Не стоит перебегать дорогу на красный сигнал светофора, даже если ему осталось гореть несколько секунд. Машина, которая тормозит на перекрестке, может выехать на зебру случайно, потому что под снегом на дороге лед (водители часто в такую погоду не могут рассчитать тормозной путь).

В Сети, кстати, появилась информация о том, что сотрудники ГИБДД разрешили водителям снегоуборочных машин нарушать правила дорожного движения. И инспекторы получили негласное поручение об этом. «Комсомольской правде» в столичном управлении ГИБДД сказали, что это выдумки блогеров. Никаких указаний по этому поводу не поступало. Наоборот, в такой снегопад к ПДД нужно относиться с особенной внимательностью.

Но если ваш автомобиль все же стал жертвой стихии, что делать?

- Нужно немедленно вызывать сотрудников ГИБДД, - считает вице-президент Движения автомобилистов России Леонид Ольшанский. - Они сейчас чаще становятся на сторону водителей и пишут, что на таком-то участке дороге не засыпали яму, а потому машина попала в ДТП. Или участок трассы не освещен, вот водитель и врезался в отбойник. Или упало дерево на машину. И так далее. И уже получив бумагу от ГИБДД, идти в страховую компанию. Если авто не застраховано, в суд. С заключением сотрудников ГАИ велика вероятность получить компенсацию.

НА КАКИХ ШИНАХ ЛУЧШЕ ЕЗДИТЬ?

Во время обсуждения столичного снегопада в студию Радио "Комсомольская правда" (97,2) дозвонилась слушатель Елена и спросила, на каких шинах безопаснее ездить в такую погоду.

- На моем авто сейчас стоит фрикционная резина, - добавила девушка. - Так называемые шины-липучки. Может, есть смысл поменять их на шипованные?

- Если липучки уже стоят, то покупать специально шипованную резину для такой погоды не нужно, - пояснил автоэксперт и обозреватель "КП" Кирилл Бревдо. - В сильный снегопад липучка будет даже лучше. Потому что шипы максимально эффективно работают только на голом льду. А в снегопад льда мало. Его почти нет. Приходится ездить по снежной каше. И тут важно наличие зацепов на колесах. После тщательной очистки снега дорога становится асфальтовой - и тут липучка работает даже лучше, чем на укатанной дороге. А на асфальте эти шипы будут теряться. Они шумнее. И менее полезны. В городе липучка - более прагматичный выбор.

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