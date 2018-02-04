4 Февр. 2018 2018-02-04T18:29:47+03:00

Чистят ли снег в Москве. Корреспондент "КП" отправилась из Отрадного до Тверской, чтобы узнать как убирают снегАлиса ТИТКО

Если вы не выходили из дома, то посмотрите, что на улицах в реальности [видео]

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В соцсетях почитаешь и, правда, на улицу лучше не выходить. Представляешь, что там апокалипсис. Наверное, хлеб не купишь, не то, что лопату для откапывания машины. "Как хорошо, что у меня нет машины. Нет машины - нет проблемы", - подумаю я.

- Снега много. Машину еле откопал. Обругал коммунальщиков. Они практически не справляются, - жалуется мне знакомый Михаил.

- Так зима же. Что удивительного? Не летом же выпал. Не в пустыне же, где никогда не было, - говорю я.

- Летом все мечтают о зиме, а зимой о лете, - соглашается он.

Если вы не выходили из дома, то посмотрите, что на улицах в реальностиФото: Алиса ТИТКО

Но Миша такой не один, кто недоволен снегом. Мне понравилась шутка в соцсетях: "Когда же мне выпасть, чтобы вы все не были шокированы? Снег". Вот, правда. Я машину, например, не хочу. А пианино - да. Но пока жилищные условия мне не позволяют его купить. Типа парковки нет для него. А мне как? Все равно купить, бросить под подъездом, или под деревом и приходить, когда надо - взяла поиграла, снова где-то "припарковала"? А потом "бах" - снег. Кто виноват? Правительство! Почему не откапывают мое пианино? Плохо работают коммунальщики! Почему они заранее не стояли и не сдували снежинки с моего пианино? Ну, так же? Вы же мне еще и скажете: "Твое пианино - твои проблемы". Я поэтому пока его и не покупаю, потому что поставить некуда. А то некоторые живут в пятиэтажках, где нет подземных паркингов или во дворе только детская площадка и жалуются "парковочных мест не хватает". А вы не только себе и жене, еще каждому сыну купите машину и потом посты в соцсетях штампуйте "ужас, места во дворе для пяти машин нет". Серьезно. Может сначала дом с гаражом купить?

Коммунальщиков много: лопатами кидают, на мини-экскаваторах снег формируют в большие кучиФото: Алиса ТИТКО

Машины вообще не моя тема. Идти-то пешком буду. Как оно у нас в Отрадном? Чистят? На градуснике -5. Наверное, дверь из подъезда не открыть? А-нет. Вышла. На улице есть люди - мамы гуляют с колясками, ведь пешеходные дорожки чистые, мужчина сметает снег с машины.

- А вы специально сегодня лопату купили? - спрашиваю, начитавшись в интернете, что в магазинах очереди за лопатами.

- Нет. Ей уже лет 10. Каждую зиму нужна, - смеется мужчина.

По пути к метро встречаю семь коммунальщиков - лопатами расчищают снег. Вход в станцию есть - лестница почти без снега. Может я одна в метро иду? Да, что вы. Людей полно, как и дел. Вот отец ведет своих детей из известного кафе, у самого стаканчик с кофе, у детей - шарики воздушные. А вот женщина рассказывает подруге, что вчера не купила сапоги, весь вечер жалела - вот и едет за ними.

Снег вывозят грузовикамиФото: Алиса ТИТКО

Доезжаю до станции "Чеховская". Улицы оживленные. Коммунальщиков много: лопатами кидают, на мини-экскаваторах снег формируют в большие кучи. Снега много, да. Но в центре реально можно погулять - тротуары чистые, кафе работают. Возле некоторых стоят предупреждающие таблички "осторожно снег", "возможно падение сосулек".

- Красную ленту не видите? - кричит девушке коммунальщик.

- Ой, спасибо, - скажет она и увидит, что снег с крыши сбрасывают.

Звонят мне с пресс-службы ВДНХ и предупреждают, чтобы я не приезжала на каток.

- Ты же у нас почти каждые выходные. Но сегодня каток закрыт.

- Просто погулять на ВДНХ тоже не приезжать? - уточняю.

- Не советуем. Тюбинговая горка закрыта, парк "Останкино" - тоже.

Тротуары чистые, кафе работают. Возле некоторых стоят предупреждающие таблички "осторожно снег"Фото: Алиса ТИТКО

Каток в парке Горького тоже изменил режим работы. "Из-за сильного снегопада 4 февраля отменяется вечерний сеанс на Стереокатке. Детский каток также будет закрыт с 15.00".

В конце концов можно сходить в "Зарядье", галерею, на шоппинг - не вырываться за МКАД, например, а поехать в торговые центры рядом с метро. Или просто провести выходной день с семьей, налепить дома пельменей или снеговиков во дворе. Давайте радоваться зиме, снегу и говорить "спасибо" коммунальщикам, которые чистят снег. Да, одновременно везде не успеть, это же сколько сотрудников надо? Чтобы азиатские страны всем составом приехали к нам? Может просто будем терпеливыми? А, если надо быстрее, то и сами возьмем лопаты в руки? А пока набираемся оптимизма, как некоторые москвичи, которые слушают призывы МЧС "оставить машины дома", достают горнолыжные очки, валенки и идут так в магазин за продуктами.