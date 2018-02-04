Жители Москвы из-за непогоды отменяют походы в театр и кафе

4 Февр. 2018 2018-02-05T00:46:36+03:00

Чтобы выйти в театр, надо для начала откопаться. Фото: Павел КЛОКОВ

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Удивительное дело. Многие москвичи, выглянув в окошко, отказались от культурного досуга и остались вечером в воскресенье дома. «Снегопад века», накрывший Москву еще в субботу и продолжающийся до сих пор, распугал любителей театра и, в частности, творчества русского писателя Ивана Шмелева. Ведь именно по его повести «Человек из ресторана» поставили спектакль в «Сатириконе» и недосчитались вечером несколько десятков зрителей.

- Люди звонят, извиняются, и просят отменить билеты, - рассказали «КП» в администрации театра. - Некоторые признаются, что погода оставляет желать лучшего.

И это при том, что главную роль в спектакле играет народный артист России Константин Райкин.

Похожая ситуация и в Театре Наций. Там, правда, билеты активно сдают на детский спектакль «Осторожно, Эльфы» (на взрослом «Иванове» с Евгением Мироновым в главной роли, как обычно, яблоку негде упасть). По словам кассира театра, где-то треть юных зрителей на детский спектакль не явились.

Еще удивительнее то, что кафешки тоже терпят убытки. Например, в воскресенье (это второй день великого снегопада) в «Макдоналдс» на Большой Бронной напротив Пушкинской площади пришло в два раза меньше посетителей, чем обычно.

- Столиков свободных полно, - рассказала «КП» администратор заведения. - Можете, прийти посмотреть. Раньше посетители в очереди стояли за свободным местом. А сейчас нет.

Та же картина и в «Шоколаднице» на Ильинке. Ее управляющий рассказала «Комсомолке», что они из-за снегопада потеряли две трети посетителей. И все потому, что люди не вышли гулять - ни в субботу, ни в воскресенье. Прогулки по центру обычно пользуются популярностью в хорошую погоду, а тут метель второй день.

Зато в музеях с посетителями все в порядке. Например, музей изобразительных искусств имени Пушкина на «Кропоткинской» свою ежедневную норму с успехом выполнил (3000 посетителей).

- Мы от погоды вообще не страдаем, - рассказали «КП» в кассах музея. - И даже наоборот. Если идет дождь, люди, которые проходят мимо, забегают к нам, чтобы не промокнуть. А заодно прикоснуться к прекрасному.

Не заметили дефицита посетителей и в музее-усадьбе Льва Толстого в Хамовниках.

- Народу было много, - рассказали на пункте охраны музея. - Так что снегопада мы не заметили.

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