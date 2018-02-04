Налепили в Москве и области: снежные котики, Шварценегер и Ждун

4 Февр. 2018 2018-02-05T00:45:11+03:00

Изменить размер текста: A A

"Снежные" посты в соцсетях сейчас делятся на две категории: "засыпало машину - ужас" или "слепили снеговика - ура". Те, кто решили пока не чистить машину, вышли лепить снеговиков. И не просто накатали три шара, вставили морковку. Есть очень креативные.

natalyabrazhkina Самый дешевый снеговик у нас в лесу на лавочке, креативные люди, молодцы, все с ним фоткаются #снеговик #снег #зима #креатив

В Мытищах снеговики не только стоят на ногах, но и на голове - точнее на ведре. Создатели даже не пожалели денег, чтобы купить наборы для изготовления снеговиков: шляпы, нос-морковка, усы, глаза, рот, пуговицы. Говорят, что наборы бывают двух типов - мужской и женский.

moysad.118 Вот такое "чудо" я встретила сегодня в Тимирязевском парке

leva_bulldog Mom, look what a snow woman I've made up! Мам, смотри какую я снежную бабу слепил! #levabulldog #winter #snow #inmsk #москва #снег #снегопад #лёвабульдог #снеговик #snowman #dog #englishbulldog #bulldog #followme #bully #bullylife #bullylove #theworldofbullies #dogsofig

В Балашихе лепили не только снежных баб, но и зимних красавиц, снегурочек в кокошниках.В Зеленограде снеговик "забрался" на внедорожник. Надеемся, что хозяин машины в курсе или хотя бы с чувством юмора и оценит труд тех, кто установил на его крыше снеговика.В Реутове слепили чудного Олафа из "Холодного сердца", пока не нашлись вандалы.

ru_balashiha Нашествие снеговиков #Балашиха #БалашихаРулит #снеговик #Подмосковье #мо #зима #Московскаяобласть

netallru 23-й микрорайон. Фото прислал Александр Мор. . . #зеленоград #zelenograd #снеговик #netall

sytch13 Классный был #олаф

- Классный был Олаф, ночью оторвали ему голову. Никогда не понимал, почему люди ломают чужих снеговиков. Сделай своего и делай с ним, что хочешь, - написал Сергей Сыч.

annaleshcheva В феврале не начинай жизнь сначала

В некоторых московских дворах появились цветные снеговики - все потому, что детям разрешили взять из дома новогодний дождик и даже гуашь. В ход шли кастрюли, очки, пластмассовые ведра, крышки от бутылок, шарфы.

lesha.tv Ура, наконец-то я сделал то, что очень давно хотел! Мне кажется снеговик получился очень стильным! #снеговик #инстаграмнедели

На бульваре Рокоссовского появился снежный котик, которого назвали "кошковик". Еще один мурлыка есть в Балашихе - лежит на пузе, довольный и "усами шевелит". В Тимирязевском лесу встречали ленивцев, которые обняли деревья и не отпускали.

ru_balashiha @naliteya Мы сотворили кота

В столице даже слепили "снежного Шварца". По лицу вряд ли узнаешь Арнольда, но можно по прессу и бицепсам.Хипстеры, рокеры были? Снеговика с синим ирокезом, в очках и с наушниками видели в парке Горького. Есть и интеллигенты в бабочках. И даже подзабытый Ждун. Что ждет? Точно не окончания зимы.

ann_smi День прожит не зря #кошковик #снеговик #жизньпрекрасна #счастьеесть #снег #зима #москва #богородское #типичнаямосква #snowman #winter #snow #me #moscow #good #typicalmoscow

uznaet Снежный Шварц #снежныйдень #снегопад #снег #снегурочка #снежки #снежныйкороль #снежок #снеговик #снежнаябаба #шварц #качок #качалка #лепим #прикол #творчество #скульптура #весело #гуляем #гуляемвпарке #лепимснеговика #лайки #зима #суббота #вечер #семья #любовь #дети #инстамама #друг

olalya77 Ждун

kotelniki.info Котельники. Инфо. Что можно слепить из снега? Крепость, снеговиков, иглу, даже МИНЬОНА!!! Присылайте фото в Direct или отмечайте в своих публикациях @kotelniki.info . . . Фото @aparin.p @sviderskayajul @elenarich7 @serg.popov84 @natalka.68 @3aklassmbouksosh2 @dilarius @ovanyashina @elenkasapova . . . #котинфо #котельники #котельникиинфо #снеговики #снег #зима #люберцы #дзержинский #москва #мск #снеговик #выходные #выходной #подмосковье #нашеподмосковье #крепость #дети #общество #люди #детки #snow #winter #kotelniki #moscow #blog #best #like

dmitrov_detka Такого прикольного снеговика слепили сегодня в Дмитрове #дмитров #dmitrov #яхрома #yahroma #деденево #dedenevo #икша #iksha #дмитровскийрайон #московскаяобласть #мо #mosreg #mo #inmosreg #снеговик #бэтмен

mytishchi_lifestyle Как вам наши снеговики? Рецепт: Идеально подходящий снег и погода для лепки. Набор для изготовления снеговиков - из магазина, Fix Price, шляпа там же (55 руб.) В набор входит: нос морковка, глаза, рот, усы, пуговицы. Все пластиковое, на специальных штыречках, которые удобно вставлять. В магазине - были наборы двух типов - мужской и женский, поэтому выбирайте сами! Показывайте свои снего-шедевры! Ставьте тег - снеговик_mytishchi_lifestyle - так мы увидим всех!

РЕАКЦИЯ

Москвичи в соцсетях: «Впервые вижу красивые белые дороги, потому что техника не успевает убирать снег»

Снегопад, какого не было целое столетие – так называют 3 и 4 февраля погоду в Москве. В соцсетях завязались нешуточные выяснения: радоваться снегу или нет. Пока одни пишут посты «сказочная зима», «все белым-бело, красота», другие ругаются – «выехать не смогла», «сугробы такие, что пришлось доставать валенки». «КП» почитала, что пишут москвичи (подробности)

КСТАТИ

Эксперимент «КП»: Передвигаться по заснеженной Москве быстрее всего на лыжах

На дорогах - пробки, в метро - давка. Пора, господа москвичи, искать альтернативный транспорт.

Лыжи! Cейчас они с успехом заменяют другие средства передвижения. Мы решили сравнить, на чем быстрее передвигаться по городу: на лыжах, пешком или на автобусе. Результаты эксперимента удивили нас самих. (подробно)