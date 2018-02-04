Налепили в Москве и области: снежные котики, Шварценегер и Ждун
"Снежные" посты в соцсетях сейчас делятся на две категории: "засыпало машину - ужас" или "слепили снеговика - ура". Те, кто решили пока не чистить машину, вышли лепить снеговиков. И не просто накатали три шара, вставили морковку. Есть очень креативные.
В Мытищах снеговики не только стоят на ногах, но и на голове - точнее на ведре. Создатели даже не пожалели денег, чтобы купить наборы для изготовления снеговиков: шляпы, нос-морковка, усы, глаза, рот, пуговицы. Говорят, что наборы бывают двух типов - мужской и женский.
В Балашихе лепили не только снежных баб, но и зимних красавиц, снегурочек в кокошниках.В Зеленограде снеговик "забрался" на внедорожник. Надеемся, что хозяин машины в курсе или хотя бы с чувством юмора и оценит труд тех, кто установил на его крыше снеговика.В Реутове слепили чудного Олафа из "Холодного сердца", пока не нашлись вандалы.
- Классный был Олаф, ночью оторвали ему голову. Никогда не понимал, почему люди ломают чужих снеговиков. Сделай своего и делай с ним, что хочешь, - написал Сергей Сыч.
В некоторых московских дворах появились цветные снеговики - все потому, что детям разрешили взять из дома новогодний дождик и даже гуашь. В ход шли кастрюли, очки, пластмассовые ведра, крышки от бутылок, шарфы.
На бульваре Рокоссовского появился снежный котик, которого назвали "кошковик". Еще один мурлыка есть в Балашихе - лежит на пузе, довольный и "усами шевелит". В Тимирязевском лесу встречали ленивцев, которые обняли деревья и не отпускали.
В столице даже слепили "снежного Шварца". По лицу вряд ли узнаешь Арнольда, но можно по прессу и бицепсам.Хипстеры, рокеры были? Снеговика с синим ирокезом, в очках и с наушниками видели в парке Горького. Есть и интеллигенты в бабочках. И даже подзабытый Ждун. Что ждет? Точно не окончания зимы.
РЕАКЦИЯ
Москвичи в соцсетях: «Впервые вижу красивые белые дороги, потому что техника не успевает убирать снег»
Снегопад, какого не было целое столетие – так называют 3 и 4 февраля погоду в Москве. В соцсетях завязались нешуточные выяснения: радоваться снегу или нет. Пока одни пишут посты «сказочная зима», «все белым-бело, красота», другие ругаются – «выехать не смогла», «сугробы такие, что пришлось доставать валенки». «КП» почитала, что пишут москвичи (подробности)
КСТАТИ
Эксперимент «КП»: Передвигаться по заснеженной Москве быстрее всего на лыжах
На дорогах - пробки, в метро - давка. Пора, господа москвичи, искать альтернативный транспорт.
Лыжи! Cейчас они с успехом заменяют другие средства передвижения. Мы решили сравнить, на чем быстрее передвигаться по городу: на лыжах, пешком или на автобусе. Результаты эксперимента удивили нас самих. (подробно)