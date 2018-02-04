Во время «снегопада века» автомобилисты стали чаще сбивать людей на пешеходных переходах

4 Февр. 2018 2018-02-05T00:48:37+03:00

Машины буксуют на ровном месте, не вписываются в повороты, целуются на перекрестках и сбивают людей. Фото: Иван МАКЕЕВ

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Продолжает бушевать стихия, свалившаяся на столицу в субботу 3 февраля. За два дня сугробы в Москве выросли до 60 см. По тревоге на городские улицы выехала почти вся снегоуборочная техника (коммунальщики перешли на круглосуточный режим работы, - прим. авт). Увы, не обходится без пострадавших. Еще утром мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об одном погибшем человеке и двух пострадавших. Все три случая связаны с падением обледенелых деревьев.

Тем временем на дорогах тоже творится если не коллапс, то чудеса на виражах. Машины буксуют на ровном месте, не вписываются в повороты, целуются на перекрестках и сбивают людей.

Если посмотреть на онлайн-карту аварий Москвы, можно заметить, что на данный момент на ней больше всего «наездов на пешеходов на пешеходном переходе» (также часто фиксируются столкновения двух или более автомобилей).

По мнению автомобилиста Александра и читателя «КП», всему виной - снежная каша, по которой пожилым людям тяжело ходить.

- Неопытные водители, чтобы не занесло, не тормозят, и пытаются пролететь перед пешеходами, - считает Александр. - Они опасаются, что их занесет при торможении, или кто-нибудь в них въедет сзади. Так и происходит по городу. Сначала сбивают человека, тормозят, а сзади их бьет другой автомобиль. Каша...

Статистика ДТП по Москве выглядит следующим образом. За субботу в столице случилось 695 аварий (пострадавшие были в 19-ти из них). Погибших не было. Статистику за воскресенье в столичном управлении ГИБДД опубликуют утром в понедельник.

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