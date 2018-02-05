Что ни двор - то Кремль!

5 Февр. 2018 2018-02-05T03:13:01+03:00

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Горками и песочницами во дворе уже не удивишь. В этом году в столице у домов поставят необычные детские площадки.

«Весной начнется новый этап благоустройства дворов, а сегодня мы запускаем голосование, - написал мэр Сергей Собянин на своей страничке в Твиттере. - Надо решить: что будет на детских и спортплощадках и где выгуливать питомцев».

В Академическом районе (Юго-Западный округ), на улице Дмитрия Ульянова, малышей позовут на борт модели космического корабля «Буран». Здесь есть люки для выхода на винтовую горку, лазалки и тоннель. Фото: Пресс-служба проекта «Активный гражданин»

В мобильном приложении и на сайте «Активный гражданин» (ag.mos.ru) жители 122 районов уже голосуют, как благоустроить свои 500 «с копейками» дворов. Свои идеи можно выложить в течение месяца. А если будет надо - голосование продлят.

В некоторых дворах москвичи выберут дизайн новой спортивной площадки - футбольной, баскетбольной или волейбольной.

В Ломоносовском районе (Юго-Западный округ) на проспекте Вернадского вырастет огромное дерево-лазалка. Под его кроной можно будет скатиться с любой из трех горок. Или проскакать по лестнице-пенькам и сыграть в прятки промеж столбов-«корней». На этом же пр

А в большинстве районов пройдут опросы на лучший проект игрового комплекса во дворе.

На детских площадках все детали и покрытие сделают из безопасных материалов: дерево, экологичный пластик, прочные канаты.

Подробнее можно будет узнать после того, как на конкурсе выберут фирму, которая и будет у вас все обустраивать. А поиграть на всех этих новых площадках, скорее всего, ребята смогут уже к сентябрю августа этого года.

Ну что, посмотрим, как выглядят новые игровые комплексы, проекты которых выставили на голосование?

А еще дети смогут поиграть в «Кремле». Те же красные башенки, мостики, флаги и даже нарисованные куранты. А под ними - тоннели, винтовые горки, лазалки, лестницы и скалодромные стенки. Пока ребятишки резвятся, мамы и бабушки посидят на лавочках вокруг. Та

ЧТО ЕЩЕ

В Бирюлеве Восточном (Южный округ) на Бирюлевской улице построят средневековую крепость. С башнями, стенами, решетками и перекинутым через ров мостом-горкой. Как классно там будет отбиваться от врагов, штурмующих твой замок!

ВАЖНО

Добиваемся благоустройства

1. Голосуй или не поиграешь!

Через сайт (ag.mos.ru) или бесплатное мобильное приложение «Активный гражданин» пройдите регистрацию в системе городских голосований, если вы еще не завели там страничку. Для этого нужно указать свои данные, адрес регистрации, адрес работы. Если хотите участвовать не только в городских, но и в районных электронных опросах, например, по благоустройству дворов, тогда обязательно нужно указать свой адрес проживания в личном профиле.

2. Заявка - двигатель кайфа

Если голосование у вас не проводится, а вы хотите обустроить новую детскую площадку или парковочные места во дворе, нужно обратиться в управу своего района или префектуру округа. При этом жильцы могут подготовить свой проект благоустройства двора и передать его на рассмотрение в управу. Главное - не затрагивать коммуникации и не требовать золотые горы под окнами квартир. Перед началом работ жителям должны сообщить сроки их проведения, список всего, что появится во дворе, а также план по озеленению. Если благоустройство проводят по программе «Моя улица», тогда с жителями должны согласовать окончательный проект.

3. Ремонт - всему голова

Если обещанное благоустройство во дворе затягивается, проходит с нарушениями или вообще не проводится, жильцы могут пожаловаться в свою префектуру, в объединение административно-технических инспекций (ОАТИ) или на портал «Наш город» (gorod.mos.ru).