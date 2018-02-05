В Москве расстреляли продюсера певца Сосо Павлиашвили

5 Февр. 2018 2018-02-05T10:14:33+03:00

28-летнего Георгия Габедава доставили в больницу с пулевыми ранениями и переломами

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Московская полиция разбирается в деталях потасовки на юго-западе Москвы, после которой в больницу был доставлен мужчина с серьезными повреждениями. Пострадавший - продюсер певца Сосо Павлиашвили Георгий Габедава, который также известен по работе над клипами других российских исполнителей.

- Несколько дней назад Габедава с женой приехали из Тбилиси в Москву по работе, - рассказал «КП» источник в правоохранительных органах. - По его словам, Павлиашвили разрешил ему пожить в комнате, которая принадлежит певцу - в квартире на улице Дмитрия Ульянова. С соседями по этой квартире у Габедава возник конфликт.

По словам источника, потасовка между Габедава и двумя мужчинами произошла у подъезда.

- По показаниям жены продюсера, неизвестные сначала нанесли ее мужу несколько ударов в голову кулаками, затем у одного в руках появилась металлическая труба, у другого - пистолет. Раздались выстрелы.

Пистолет, слава богу, оказался травматическим. Однако в итоге Георгия Габедава увезли с места происшествия на машине скорой помощи с пулевыми ранениями в живот и переломом носа. Мужчина госпитализирован. Угрозы для его жизни сейчас нет.

В пресс-службе московской полиции сам факт подобного инцидента подтвердили. Но личность пострадавшего держат в секрете.

Георгия Габедава увезли с места происшествия на машине скорой помощиФото: ВКонтакте

- Сотрудники полиции проводят проверку по заявлению гражданина о причинении ему телесных повреждений 3 февраля в одном из многоквартирных домов на улице Дмитрия Ульянова, - сообщили в главке. - Полицейскими установлено, что в субботу между заявителем и его знакомым на бытовой почве разгорелся конфликт, в ходе которого мужчине были нанесены травмы. Заявление гражданина зарегистрировано в установленном законом порядке, по нему проводится проверка и по ее результатам будет принято процессуальное решение.

Источник в органах уточнил, что подозреваемые также являются уроженцами Грузии.

Корреспонденту «КП» удалось дозвониться до самого Георгия Габедава. Мужчина попросил пока его не беспокоить.

- Извините, я сейчас на процедурах. Не могу говорить.

Сосо Павлиашвили случившееся не комментирует.

«Комсомолка» следит за развитием событий.