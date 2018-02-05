2018-02-05T12:56:27+03:00
Общество

Участок Кожуховской линии от "Некрасовки" до "Косино" планируют достроить в 2018 году

Мэр столицы поставил задачу строителям продлить линию до "Нижегородской" до 2019 года
Алиса ТИТКОkp_ru_msk@AlisaTitko
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Для строительства участка от станции "Косино" до станции "Нижегородская улица" потребовался тоннелепроходческий щит диаметром 10 метровДля строительства участка от станции "Косино" до станции "Нижегородская улица" потребовался тоннелепроходческий щит диаметром 10 метровФото: Алиса ТИТКО
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Строящаяся Кожуховская линия метро – одна из самых долгожданных, ее запуска ждут порядка 800 тысяч москвичей, жителей Люберец и других городов Подмосковья. Ход строительства новой ветки 5 февраля осмотрел мэр Москвы Сергей Собянин, посетив станцию "Юго-Восточная".

- Кожуховской линии метрополитена одна из самых крупных в Москве. Это огромная стройка, 18 километров. Первые четыре станции идут от "Некрасовки" до "Косино" и еще пять станций от "Косино" до "Нижегородской". Это два участка, которые позволят соединить Большое подземное метро-кольцо с самыми дальними районами Москвы. Окончание этой стройки ожидают сотни тысяч москвичей, - отметил Сергей Собянин.

Мэр столицы поставил задачу строителям продлить линию до "Нижегородской" до 2019 года Фото: Алиса ТИТКО

Мэр столицы поставил задачу строителям продлить линию до "Нижегородской" до 2019 годаФото: Алиса ТИТКО

Как доложили мэру города строители, проходка обоих тоннелей на участке от станции "Некрасовка" до станции "Улица Дмитриевского" завершена. Проходческие щиты будут работать еще 45 дней и пройдут в направлении станции "Окская улица".

Для строительства участка от станции "Косино" до станции "Нижегородская улица" потребовался тоннелепроходческий щит диаметром 10 метров. Таким образом, на этом участке поезда обоих направлений будут ходить в одном тоннеле вместо привычных двух.

Задача строителям ставится непростая - закончить строительство от "Некрасовки" до "Косино" в 2018 году, а от "Косино" дойти до "Нижегородской" в 2019 году. На базе станции "Юго-Восточная" запланировано создание одноименного транспортно-пересадочного узла (ТПУ). По планам предусматривается строительство многофункционального комплекса с парковкой на 80 машиномест и благоустройство Балакиревского сквера, Парка ветеранов и создание площадки для проведения сезонных ярмарок.

Участок Кожуховской линии от "Некрасовки" до "Косино" планируют достроить в 2018 году Фото: Алиса ТИТКО

Участок Кожуховской линии от "Некрасовки" до "Косино" планируют достроить в 2018 годуФото: Алиса ТИТКО

Новая Кожуховская линия метро (на проектных картах она обозначена розовым цветом) разгрузит частично Калининскую и Таганско-Краснопресненскую линии, загруженность которых давно вышла за все разумные пределы. В итоге, метро в шаговой доступности получат жители Некрасовки, Косино-Ухтомского и ряда других районов Москвы.

СПРАВКА "КП"

Станция "Юго-Восточная"

- размещается вдоль Ферганской улицы на пересечении с Ташкентской улицей;

- планируются 2 вестибюля с выходами на обе стороны Ферганской и Ташкентской улиц к жилой и общественной застройке, автобусным остановкам;

- пассажиропоток 80 тысяч в сутки.

Участок Кожуховской линии от "Некрасовки" до "Косино" планируют достроить в 2018 году Фото: Алиса ТИТКО

Участок Кожуховской линии от "Некрасовки" до "Косино" планируют достроить в 2018 годуФото: Алиса ТИТКО

Кожуховская линия метро

- пройдет от станции "Авиамоторная" на шоссе Энтузиастов до станции "Нижегородская улица" в начале Рязанского проспекта – далее вдоль Рязанского проспекта за МКАД в районы Жулебино, Косино-Ухтомский и Некрасовка;

- строительство линии было начато в 2012 году;

- 9 станций, а именно "Авиамоторная" (пересадочная с одноимённой станцией Калининской линии), "Нижегородская улица" (пересадочная на станцию строящейся Большой кольцевой линии и станцию МЦК "Нижегородская"), "Стахановская", "Окская улица", "Юго-Восточная", "Косино" (пересадочная со станцией "Лермонтовский проспект" Таганско-Краснопресненской линии)", "Улица Дмитриевского", "Лухмановская" и "Некрасовка";

- протяженность линии – 18,6 км;

- обслуживание поездов Кожуховской линии будет осуществлять новое электродепо "Руднево".

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