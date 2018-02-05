Участок Кожуховской линии от "Некрасовки" до "Косино" планируют достроить в 2018 году

5 Февр. 2018 2018-02-05T12:56:27+03:00

Для строительства участка от станции "Косино" до станции "Нижегородская улица" потребовался тоннелепроходческий щит диаметром 10 метров Фото: Алиса ТИТКО

Мэр столицы поставил задачу строителям продлить линию до "Нижегородской" до 2019 года

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Строящаяся Кожуховская линия метро – одна из самых долгожданных, ее запуска ждут порядка 800 тысяч москвичей, жителей Люберец и других городов Подмосковья. Ход строительства новой ветки 5 февраля осмотрел мэр Москвы Сергей Собянин, посетив станцию "Юго-Восточная".

- Кожуховской линии метрополитена одна из самых крупных в Москве. Это огромная стройка, 18 километров. Первые четыре станции идут от "Некрасовки" до "Косино" и еще пять станций от "Косино" до "Нижегородской". Это два участка, которые позволят соединить Большое подземное метро-кольцо с самыми дальними районами Москвы. Окончание этой стройки ожидают сотни тысяч москвичей, - отметил Сергей Собянин.

Мэр столицы поставил задачу строителям продлить линию до "Нижегородской" до 2019 годаФото: Алиса ТИТКО

Как доложили мэру города строители, проходка обоих тоннелей на участке от станции "Некрасовка" до станции "Улица Дмитриевского" завершена. Проходческие щиты будут работать еще 45 дней и пройдут в направлении станции "Окская улица".

Для строительства участка от станции "Косино" до станции "Нижегородская улица" потребовался тоннелепроходческий щит диаметром 10 метров. Таким образом, на этом участке поезда обоих направлений будут ходить в одном тоннеле вместо привычных двух.

Задача строителям ставится непростая - закончить строительство от "Некрасовки" до "Косино" в 2018 году, а от "Косино" дойти до "Нижегородской" в 2019 году. На базе станции "Юго-Восточная" запланировано создание одноименного транспортно-пересадочного узла (ТПУ). По планам предусматривается строительство многофункционального комплекса с парковкой на 80 машиномест и благоустройство Балакиревского сквера, Парка ветеранов и создание площадки для проведения сезонных ярмарок.

Участок Кожуховской линии от "Некрасовки" до "Косино" планируют достроить в 2018 годуФото: Алиса ТИТКО

Новая Кожуховская линия метро (на проектных картах она обозначена розовым цветом) разгрузит частично Калининскую и Таганско-Краснопресненскую линии, загруженность которых давно вышла за все разумные пределы. В итоге, метро в шаговой доступности получат жители Некрасовки, Косино-Ухтомского и ряда других районов Москвы.

СПРАВКА "КП"

Станция "Юго-Восточная"

- размещается вдоль Ферганской улицы на пересечении с Ташкентской улицей;

- планируются 2 вестибюля с выходами на обе стороны Ферганской и Ташкентской улиц к жилой и общественной застройке, автобусным остановкам;

- пассажиропоток 80 тысяч в сутки.

Участок Кожуховской линии от "Некрасовки" до "Косино" планируют достроить в 2018 годуФото: Алиса ТИТКО

Кожуховская линия метро

- пройдет от станции "Авиамоторная" на шоссе Энтузиастов до станции "Нижегородская улица" в начале Рязанского проспекта – далее вдоль Рязанского проспекта за МКАД в районы Жулебино, Косино-Ухтомский и Некрасовка;

- строительство линии было начато в 2012 году;

- 9 станций, а именно "Авиамоторная" (пересадочная с одноимённой станцией Калининской линии), "Нижегородская улица" (пересадочная на станцию строящейся Большой кольцевой линии и станцию МЦК "Нижегородская"), "Стахановская", "Окская улица", "Юго-Восточная", "Косино" (пересадочная со станцией "Лермонтовский проспект" Таганско-Краснопресненской линии)", "Улица Дмитриевского", "Лухмановская" и "Некрасовка";

- протяженность линии – 18,6 км;

- обслуживание поездов Кожуховской линии будет осуществлять новое электродепо "Руднево".