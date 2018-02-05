На снегопаде в Москве заработали таксисты, службы доставки еды и добровольцы с лопатами

5 Февр. 2018 2018-02-05T20:20:23+03:00

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В снегопад одни радуются зимней сказке, другие - клянут плохую погоду, а некоторые в буквальном смысле деньги гребут лопатой. Среди москвичей оказалось немало тех, кому удалось заработать на проказах матушки зимы.

ОЧИСТКА СНЕГА

На сайте объявлений «Авито» в первый же день стихии в пятницу, 2 февраля, начали появляться сообщения от добровольцев, готовых за плату откопать машину из сугроба. Такие предприимчивые граждане нашлись в районе метро «Волжская», «Печатники», «Ботанический сад», «Битцевский парк». Цены - в среднем от 1100 до 1500 рублей за авто.

- За несколько часов откопали четыре машины во дворах в своем районе, - рассказал «КП» москвич Вячеслав, разместивший объявление. - Мы вдвоем с другом работаем, лопаты есть, сил хватает. Для нас это как физкультурная разминка. А вообще я айтишником работаю.

Чтобы откопать машину от последствий мощного снегопада обычной щетки мало - нужна лопата и побольше.Фото: Евгения ГУСЕВА

Водители и сами искали тех, кто поможет им вытащить машину из снежного плена. На интернет-сервисе для поиска исполнителей youdo.com москвичи размещают свои задания для желающих поработать. «Автомобиль застрял намертво на парковке, где не убирают снег. Нужно вытолкнуть вручную. Там очень тесная парковка», - пишет москвичка Варвара с улицы Гончарова. И готова выложить за услугу до 1500 рублей.

Александр с Рублевского шоссе тоже зовет на помощь: «Джип чероки! Нужна большая щётка и маленькая лопата. Очистить авто и немного рядом с ним». За все обещает заплатить 700 рублей. А Роману с Городецкой улицы нужно откопать БМВ из сугроба за 990 рублей.

ДОСТАВКА ПРОДУКТОВ

«В такую погоду хорошая хозяйка за хлебом в магазин не отправит», - видимо так рассудили многие москвичи и заказали продукты на дом.

- За эти выходные заявок стало больше, - подтвердили в крупных службах доставки «Азбука вкуса» и «Утконос». - Несмотря на сложную обстановку на дорогах, заказы стараемся доставлять вовремя. Но в некоторых районах из-за сугробов доставка может задерживаться, иногда на 2 - 3 часа от назначенного клиентом времени. К тому же дворы не везде расчищены, нашим машинам сложно подъезжать к домам.

Работа службы эвакуации неправильно припаркованных автомобилей.Фото: Евгения ГУСЕВА

Поставщики готовой еды во время снегопадов тоже нарасхват. Но желающим подкрепиться нужно набраться терпения.

- Заказов из-за непогоды прибавилось, поэтому сразу предупреждаем клиентов, что время доставки выросло, - рассказали в службах доставки «Империя пиццы» и «Тануки». - В зависимости от района ждать придется в среднем не меньше часа или более двух часов.

ТАКСИ

По традиции природные рекорды сразу оборачиваются в столице рекордными ценами за услуги такси. Москвичи начали жаловаться на резкое подорожание поездок. К примеру, в эти выходные вместо 200 - 300 рублей за привычный маршрут сервис «Яндекс. Такси» предлагал пассажирам заплатить 800 - 1000 рублей. Похожая ситуация была и у крупного агрегатора такси Uber. В соцсетях некоторые пользователи сообщали о скачке тарифов на «шашечки» в два - четыре раза. Москвичка Алиса Гафарова вывесила скриншот карты города с ценой за поездку и подписала: «Когда обычно доехать на работу (7 километров) - это 15 - 20 минут и 250 - 300 рублей. Но только не сегодня утром». За тот же маршрут - 40 минут в пути и 1417 рублей.

Цены на такси не меньше удивили и другую москвичку Анну Федорову. Ей предложили выложить 715 рублей за 14 минут поездки. «Ехать на самом деле 10 минут, реальная стоимость - 200 рублей», - пишет Анна на своей страничке в Инстаграме.

- Тарифы в Москве мы не меняли, но стоимость поездки зависит не только от них, - объяснили в пресс-службе «Яндекс.Такси». - В плохую погоду, например, во время заморозков или сильного снегопада, такси заказывают значительно чаще, чем обычно. В отдельных районах количество заказов периодически может превышать количество машин, работающих на линии и готовых выполнять поездки. В этом случае алгоритм автоматически формирует повышающий коэффициент – это вынужденная мера, которая помогает воспользоваться такси тем, кому важно уехать максимально срочно, даже в периоды высокого спроса.

- Повышающие коэффициенты формируются там, где спрос превышает предложение, привлекая тем самым больше водителей в эту точку города, - рассказали в Uber. - Важно отметить, что пользователь видит точную стоимость поездки, которая уже учитывает динамический коэффициент, если он применен, заранее, до подтверждения заказа. Поэтому можно решить - совершить поездку или подождать, пока спрос снизится.

КСТАТИ

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