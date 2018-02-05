2018-02-05T17:26:04+03:00
Происшествия

В Подмосковье на 20-м этаже жилого дома взорвался газовый баллон: есть пострадавшие

Трое рабочих получили травмы [видео]
Павел КЛОКОВkp_ru_msk
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Взрыв произошел в одной из квартир дома №15 жилищного комплекса «Бутово Парк».Взрыв произошел в одной из квартир дома №15 жилищного комплекса «Бутово Парк».
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В управлении Следственного комитета по Московской области проводят проверку по факту травмирования трех человек. Они находились в одной квартире дома №15 жилищного комплекса «Бутово Парк» подмосковной деревни Бутово (Ленинский район). И пострадали от взрыва газового баллона, который неожиданно разорвало. По некоторым данным, обвалилась часть фасада на 20 этаже, в соседних квартирах выбило стекла.

- Всего в доме 24 этажа и три подъезда, - сообщил «КП» источник в областном управлении МЧС. - В таких высоких многоэтажках газа обычно не бывает. Он электрифицированный.

Рабочие использовали баллон для ремонтных целей. Например, для сварки. Это сейчас выясняют следователи.

Площадь пожара составила 8 квадратных метров. Пламя ликвидировали через полчаса после вызова. Боролись с ним 8 единиц техники и 24 спасателя.

- Двое мужчин госпитализированы в местную больницу, третий - отправлен в медицинское учреждение Москвы, - добавили в Следственном комитете. - По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Первое видео с места взрыва в многоэтажке в Новой Москве.первое видео с места взрыва в многоэтажке в Новой Москве

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