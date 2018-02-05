Алексей Панин гоняет по Москве, несмотря на штраф в миллион рублей

5 Февр. 2018 2018-02-05T17:26:04+03:00

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Как стало известно, сотрудники Госавтоинспекции остановили актера сегодня на 7 километре МКАД.

Новый «блокбастер» с участием Алексея Панина может стоить ему очередного административного штрафа, а то и ареста на 15 суток. На днях звезда «Жмурок» выложил на своей страничке в соцсети ролик, который назвал: «Взлетаем!» Актер снял, как он мчит на машине мимо площади Гагарина. На приличной скорости (хотя вряд ли с превышением). На кураже Панин на секунду отпускает из рук руль. Но главное в другом - он не пристегнут. Московская полиция после размещения ролика начала проверку. И вот: Алексей Панин задержан.

В полиции личность задержанного не раскрывают, но подтверждают: да, это 40-летний мужчина, который ранее выложил в Сеть видео, как он нарушает правила дорожного движения.

- В настоящее время с ним работают сотрудники Госавтоинспекции, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД По Москве. - Как сообщалось ранее, согласно сведениям базы данных ГИБДД за гражданином числятся 248 правонарушений в области безопасности дорожного движения. Все они зафиксированы камерами фото-фиксации.

Из неофициальных источников сообщается, что Панин накуролесил на дорогах больше чем на 1 миллион рублей. И не платит! А по закону так - если долг по штрафам больше 40 тысяч рублей, это уже основание получить за «уклонение от административной ответственности» 15 суток ареста.

- По результатам административного разбирательства, в отношении гражданина будет принято решение о привлечении его к ответственности, - комментируют в пресс-службе московской полиции.