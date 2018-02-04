2018-02-04T15:38:54+03:00
Происшествия

В Подмосковье ищут женщину, которая вышла из дома 2 февраля и не вернулась

Жительница Красногорска повела ребенка в школу и пропала
Игорь ПАВЛОВ
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Особых примет у Елены нет, кроме родинки над верхней губойОсобых примет у Елены нет, кроме родинки над верхней губойФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» ищут 34-летнюю Елену Самило, пропавшую в подмосковном Красногорске в прошедшую пятницу 2 февраля. По информации активистов, женщина вышла из дома в 8 утра вместе со своим ребенком (с ним все в порядке, Елена Самило исчезла после того, как отвела ребенка, куда планировала) и не вернулась. Она была одета в коричневое пальто и синие джинсы. Сапоги, шапка и перчатки черного цвета.

К поискам подключилась полиция, однако положительных результатов пока нет.

Активисты прозвонили медицинские учреждения, а также бюро регистрации несчастных случаев Москвы и Подмосковья. Ответ один и тот же: неизвестных в такой одежде не поступало.

Особых примет у Елены нет, кроме родинки над верхней губой. Телосложение среднее. Длинные волнистые волосы русого цвета.

Если вы видели эту женщину или располагаете какой-либо информации о ней, просьба позвонить по телефону 8 (800) 700-54-52, или 112.

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