Все рекорды "снегопада века" в Москве: почему он самый-самый

4 Февр. 2018 2018-02-04T18:32:20+03:00

Метель в Москве началась в пятницу, 2 февраля, и не утихнет до понедельника, 5 февраля

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Третий день в Москве не утихает снегопад. И если в пятницу, 1 февраля, снежок выглядел вполне безобидно, то в выходные обернулся рекордным снегопадом. Повалил 2 тысячи деревьев, задержал десятки авиарейсов, оставил без света 245 населенных пунктов в Московском области...

Подводим вместе с метеорологами итоги ненастья - пока промежуточные, потому что мести будет и ночью, и в понедельник, 5 февраля. Сколько снега выпало? Какие рекорды побиты?

1. Побит суточный рекорд по количеству осадков для 3 февраля - за сутки столице досталось 14,5 мм осадков. Прежний рекорд держался с 1957 года, 60 лет.

Да, это рекорд, но не такая уж и редкость. Конкретно в этот день, 3 февраля, подобных снегопадов не случалось, но в другие-то числа сколько угодно. Подобные суточные рекорды фиксируются довольно часто. Буквально дня днях, 31 января, снегопады тоже были на грани суточных максимумов.

Рекорд для 4 февраля, скорее всего, устоит: в 2013 году в этот день столице досталось 18 мм осадков, сейчас синоптики обещают "всего" 15 мм.

Снег повалил 2 тысячи деревьевФото: Андрей РЯБЦЕВ

2. Высота сугробов в Москве к утру воскресенья, 4 февраля, достигла 43 сантиметров. Это рекорд только для нынешней зимы, которая до сих пор обилием снега не отличалась. Но по сравнению с климатическими нормами для первых дней февраля на 7 сантиметров больше.

Удивительно другое: как быстро сугробы выросли. Вплоть до 5 января столичная земля вообще не была покрыта снегом. По сути, первые мощные снегопады нынешней зимы прошли лишь 30 - 31 января. И тут же не только догнали, но и перегнали все климатические нормы.

Метель в Москве началась в пятницу, 2 февраля, и не утихнет до понедельника, 5 февраляФото: Евгения ГУСЕВА

Исторический рекорд по высоте сугробов вполне возможен. В воскресенье весь день снег идет пушистый, и уже не тает, как это было в субботу. Только за шесть часов, с 9.00 до 15.00, свежего снега нападало 9 сантиметров (это данные Московского метеобюро). Прирост снежного покрова к утру понедельника, 5 января, может составить 15 сантиметров. Сугробы подрастут до 62 см, прогнозируют специалисты центра "Фобос". Такого в первых числах февраля еще не бывало за всю историю метеонаблюдений. Пока рекорд - 55 см, и держится он уже больше века, с 1915 года.

Кстати, самые высокие сугробы, которые когда-либо видела Москва, - высотой 77 - 78 сантиметров. Такие намело к концу февраля 1994 года. Ну а что, еще пара циклонов - и абсолютный рекорд не устоит!

3. За выходные на столицу выпадет практически вся месячная норма снега. Обычно в феврале нам достается 36 мм осадков. За субботу и воскресенье в сумме будет около 30 мм.

воскресенье весь день снег идет пушистый, и уже не тает, как это было в субботуФото: Евгения ГУСЕВА

4. Главное, почему нынешее ненастье синоптики признают небывалым и называют "снегопадом века", - это сочетание интенсивности и продолжительности осадков. Столь мощные и долгие снегопады случаются примерно раз в сто лет, констатируют в центре "Фобос". Ближайший аналог - ненастье в феврале 1957 года. Тогда снег валил двое суток, выпало около 40 мм осадков. Сейчас мести будет 4 дня кряду, и по количеству выпавшего снега наверняка рекорд перекроем.