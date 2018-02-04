В Москве снова побит рекорд по количеству снега - второй день подряд

4 Февр. 2018 2018-02-05T00:43:50+03:00

Суточные рекорды по осадкам за всю историю метеонаблюдений установлены и в субботу, 3 февраля, и в воскресенье, 4 февраля

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Небывалый снегопад в Москве, который уже окрестили "снегопадом века", побил новый рекорд. Суточный, для 4 февраля, по количеству осадков. Воскресенье стало самым снежным 4 февраля в истории метеонаблюдений (а ведутся они в столице около 140 лет). За день выпало 19 мм осадков, сообщают синоптики центра "Фобос".

Прежний рекорд для 4 февраля держался недолго - с 2013 года, тогда столице досталось 18 мм. Насколько он превзойден в этом году, станет понятно в понедельник утром, когда метеорологи сведут "баланс по снежинкам". Цифра 19 мм - это количество снега, которое обрушилось на мегаполис до 18 часов.

Рекорды по количеству снега фиксируются второй день подряд. В субботу, 3 февраля, выпало 14,5 осадков, не устоял рекорд 60-летней давности. А в сумме за два выходных дня город получил столько же снега, сколько обычно бывает за весь февраль.

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