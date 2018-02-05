В парке "Зарядье" принимают оплату по карте "Тройка" со скидкой

5 Февр. 2018 2018-02-05T08:46:59+03:00

Для оплаты экскурсий, выставок и разных событий можно предъявить "Тройку" и получить на билет скидку в 5 процентов Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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С транспортной картой "Тройка" теперь стало выгоднее отдыхать в парке "Зарядье". Для оплаты экскурсий, выставок и разных событий можно предъявить "Тройку" и получить на билет скидку в 5 процентов. Вроде, мелочь, а приятно!

Карту принимают в кассах павильонов "Медиацентр", "Заповедное посольство" и в билетном киоске подземного музея. Чтобы оплатить по сниженной цене с помощью "Тройки", нужно сообщить кассиру, что именно вы хотите посмотреть, выбрать удобные дату и часы. Затем надо приложить карту к специальному считывателю на кассе. Обратите внимание! Баланс карты должен быть достаточным для совершения покупок. И еще нюанс - по "Тройке" билет в медиакомплекс «Полет» будет без скидки.

Кстати, в парке "Зарядье" по карте "Тройка" можно оплатить и парковку. Достаточно вставить парковочный талон в паркомат и дождаться информации на экране о возможности оплаты картой. Потом надо поднести «Тройку» к бесконтактному считывателю и удерживать до окончания операции. Деньги списываются автоматически. Но, как и при оплате аттракциона "Полет", скидка в 5 процентов по карте "Тройка" в паркинге не действует. Впрочем уже с сегодняшнего понедельника, то есть 5 февраля, частично снизилась цена за стоянку в "Зарядье" (см. "Кстати").

По информации портала мэра Москвы mos.ru, на карту "Тройка" можно записать все виды билетов для проезда на метро, МЦК и в наземке. По «Тройке» можно оплатить, к примеру, проезд в поездах «Аэроэкспресс», билеты и абонементы на пригородные электрички, на каток в парке Горького, в Третьяковскую галерею, проход в Московский зоопарк, музей «Лунариум» Московского планетария.

КСТАТИ

Паркинг в "Зарядье" подешевел

С 5 февраля, то есть сегодня, и по 30 апреля включительно по будням водители смогут заплатить меньше за стоянку в парке "Зарядье". Теперь в эти дни паркинг обойдется в 150 рублей в час. По выходным цена останется прежней - 250 рублей в час.

Въезд в подземный паркинг в "Зарядье" - с Москворецкой улицы, выезд - на Китайгородский проезд. Машину можно оставить здесь с 7.00 до 0.00. Выходы из паркинга ведут в разные части парка - к северному ландшафту, Большому и Малому амфитеатрам, «Ледяной пещере», «Заповедному посольству» и кафе. Для ветеранов Великой Отечественной войны и инвалидов 1 и 2 групп – бесплатно.

Ещё три наземные городские стоянки находятся ближе всего к парку "Зарядье" на улице Варварка, а также две наземные стоянки - на Китайгородском проезде. Цена - 200 рублей в час круглосуточно.

КАК ДОБРАТЬСЯ В "ЗАРЯДЬЕ"

Вход открыт круглосуточно со всех улиц вокруг парка. При этом павильоны работают с 14.00 до 20.00 по понедельникам и с 10.00 до 20.00 в остальные дни.

Внимание! Сегодня, в понедельник, 5 февраля, в парке "Зарядье" временно закрыты для посетителей оранжерея "Флорариум" и комплекс "Подземный музей". Ограничения связаны с техническими работами. Администрация парка приносит свои извинения за возможные неудобства.

Едем в парк...

На метро

От любой из четырех ближайших к парку «Зарядье» станций метро можно дойти пешком примерно за 10 - 15 минут – от «Площади Революции» (выход к Богоявленскому переулку), от «Китай-Города» (выход к Славянской площади, от «Охотного Ряда» (выход к музею Отечественной войны 1812 года) или от «Театральной» (выход к музею Отечественной войны 1812 года).

На автобусе

- № М5 или № 158 до любой удобной остановки - «Красная площадь» - около входа в парк «Зарядье» со стороны Москворецкой набережной, или «Варварка» - около входов со стороны улицы Варварки;

- № 255 до любой удобной остановки - «Зарядье» - около входа в парк со стороны Москворецкой улицы и Москворецкой набережной, или «Китайгородский проезд» - около входов со стороны Москворецкой набережной, ближе к «парящему мосту»;

- через крупный транспортно-пересадочный узел на Славянской площади около станции метро «Китай-город». Здесь находятся остановки автобусов № M5, M7, M8, M9, M10, M27, 144, 904, 38, 101, 158, К, Н1, Н2, Н3, Н4, Н5, Н6, Н7. Отсюда за 10 - 15 минут можно дойти до ближайших входов в парк «Зарядье» - со стороны улицы Варварка и Китайгородского проезда.