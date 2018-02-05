Сергей Собянин поблагодарил водителей, которые отказались от авто на время снегопада по Москве

5 Февр. 2018 2018-02-05T12:05:12+03:00

Город работает в нормальном режиме. Функционируют все организации и учреждения Москвы, - сказал Сергей Собянин Фото: Алиса ТИТКО

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Во время осмотра строящейся станции метро "Юго-Восточная" 5 февраля мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал сложившуюся обстановку в городе в связи с масштабным снегопадом и рассказал, как коммунальные службы боролись с непогодой.

- На Москву обрушился снегопад столетия, как его уже назвали. Огромное количество снега, тысячи поваленых деревьев, но никакого коллапса или катастрофы не произошло. Город работает в нормальном режиме. Функционируют все организации и учреждения Москвы, - сказал Сергей Собянин.

Также мэр города отметил, что пассажирский общественный транспорт работает - в целом, в штатном режиме, за исключением отдельных проблем, которые были неизбежны при такой погоде. Ситуация на дорогах была более спокойная, чем в обычные дни. А также Сергей Собянин поблагодарил автомобилистов, которые откликнулись на просьбу отказаться от использования личного автотранспорта.

- Коммунальщики работают в круглосуточном усиленном режиме. Тысячи единиц техники, десятки тысяч людей - все они работают по ликвидации последствий снегопада. Работа будет продолжаться в таком же интенсивном режиме и в последующие дни, - сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Напомним, что за прошедшие дни в столице повалено более 2000 деревьев, погиб один человек. В связи со сложной ситуацией на дорогах Сергей Собянин даже разрешил 5 февраля не идти в школу.

- Посещение школ объявляем свободное посещение, - сообщил ранее Сергей Собянин.