Сергей Собянин осмотрел ход строительства станции метро «Юго-Восточная»

5 Февр. 2018 2018-02-05T15:04:45+03:00

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Кожуховскую линию метро достроят в 2019 году, сообщил во время осмотра строящейся станции «Юго-Восточная» Кожуховской линии метро мэр Москвы Сергей Собянин.

От «Некрасовки» до «Нижегородской»

- В целом, Кожуховская ветка - одна из самых крупных в Москве. Это огромная стройка, 18 км, - пояснил градоначальник. - Первые четыре станции идут от «Некрасовки» до «Косино» и еще пять станций от «Косино» до «Нижегородской». Это два участка, которые позволят соединить Большое подземное метрокольцо Москвы с самыми дальними районами Москвы. Ожидают окончания этой стройки сотни тысяч москвичей. За счет этого разгрузится и действующие линии метрополитена. Задача стоит, чтобы в 2018 году закончить стройку от «Некрасовки» до «Косино» и в 2019 году уже прийти от «Косино» до «Нижегородской».

Напомним, станция «Юго-Восточная» получит два вестибюля с выходами на обе стороны улиц Ферганская и Ташкентская. В настоящее время завершаются работы по выносу коммуникаций из зоны строительства, проходит разработка грунта котлована и устройству основных конструкций.

В планах создание на базе станции одноименного транспортно-пересадочного узла (ТПУ). Согласно решению градостроительно-земельной комиссии в проект планировки территории ТПУ внесены изменения по результатам проведенных публичных слушаний. По просьбам жителей из проекта планировки исключили реконструкцию кинотеатра «Волгоград» (ул. Ферганская, д. 17) и сократили площадь плоскостной парковки. В результате проект планировки ТПУ «Юго-Восточная» предусматривает строительство многофункционального комплекса площадью 7,2 тыс. кв. м, плоскостных парковок на 80 мест и благоустройство прилегающей к ТПУ территории: Балакиревского сквера, Парка ветеранов и площадки для сезонных ярмарок.

114 км новых линий

Ожидается, что пассажиропоток на ТПУ «Юго-Восточная» составит до 98 тыс. пассажиров в сутки: 80 тыс. пассажиров метро и 18 тыс. пассажиров наземного городского транспорта.

Новая Кожуховская линия пройдет от станции «Авиамоторная» до станции «Нижегородская улица». Ее протяженность составит 18,6 км. Линия будет включать девять станций: «Авиамоторную», «Нижегородскую улицу», «Стахановскую», «Окскую улицу», «Юго-Восточную», «Косино», «Улицу Дмитриевского», «Лухмановскую», «Некрасовку». Как сообщается в материалах, участок от станции «Некрасовка» до станции «Косино» (6,9 км, четыре станции: «Косино», «Улица Дмитриевского», «Лухмановская», «Некрасовка») планируется достроить в 2018 г. Участок от станции «Косино» до станции «Авиамоторная» - в 2019 г. Отмечается, что строительство новой линии улучшится транспортное обслуживание 800 тыс. человек.

Всего в 2011-2017 гг. построено 114,4 км новых линий, 61 станция метро и МЦК, три вестибюля, шесть электродепо.

Кстати

Итоги развития программы строительства Московского метрополитена в 2011-2017 годы:

Люблинско-Дмитровская линия:

- участок от ст. "Марьино" до ст. "Зябликово" (3 станции);

- участок от ст. "Марьина Роща" до станции "Петровско-Разумовская" (3 станции);

- второй выход (вестибюль) ст. "Марьина Роща";

- второй вестибюль ст. "Петровско-Разумовская".

Калининская-Солнцевская линия:

- участок от ст. "Новогиреево" до ст. "Новокосино" (1 станция);

- участок от ст. "Деловой Центр" до ст. "Раменки" (5 станций).

Замоскворецкая линия:

- участок от ст. "Красногвардейская" до ст. "Алма-Атинская" (1 станция);

- станция "Технопарк";

- участок от ст. "Речной вокзал" до ст. "Ховрино" (1 станция).

Арбатско-Покровская линия:

- участок от ст. "Митино" до ст. "Пятницкое шоссе" (1 станция).

Таганско-Краснопресненская линия:

- участок от ст. "Выхино" до ст. "Котельники" (3 станции);

- станция "Спартак".

Бутовская линия:

- участок от ст. "Улица Старокачаловская" до ст. "Битцевский парк" (2 станции).

Сокольническая линия:

- участок от ст. "Юго-Западная" до ст. "Саларьево" (3 станции).

Большая кольцевая линия:

- участок от ст. "Деловой центр" до ст. "Петровский парк" (5 станций).

Филевская линия:

- второй вестибюль ст. "Международная".

Московское центральное кольцо:

- 31 станция.

Электродепо (включая реконструкцию):

- "Митино",

- "Братеево",

- "Печатники",

- "Выхино",

- "Планерное",

- "Нижегородское".

Всего в 2011-2017 годы построено 114,4 км новых линий, 61 новая станция, 3 вестибюля и 6 депо Московского метро и МЦК.