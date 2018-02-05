Так говорил Тарантино

5 Февр. 2018 2018-02-05T21:17:21+03:00

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Широко шагает бургер по земле русской. Прочно входит в наш рацион. Еще немного — и обнаружатся в этом слове древнеславянские корни, да и в рецептуре тоже.

Из главного элемента фаст-фуда бургер превратился во вполне самостоятельное блюдо, его охотно подают в приличных ресторанах - разумеется, в каждом со своим колоритом (как вам, например, «гусьбургер»?)

Да и сами бургерные, которые еще недавно были чем-то наподобие мини-макдональдсов для детишек, становятся вполне себе взрослыми заведениями.

Мы сейчас это проиллюстрируем на примере Burger Heroes — сети бургерных, называть которые «закусочными» как-то язык не поворачивается. У них все солидно: свои поставщики мяса и овощей, свои рецепты. И даже периодически случаются обновления меню. Вот на одно такое обновление мы сейчас и посмотрим самым пристрастным образом.

Крылья - не бургер, зато в глазури.Фото: Леонид ЗАХАРОВ

Первым делом, конечно, в глаза бросаются весьма эффектные куриные крылышки в глазури с копченой сливой (320 р). Как выражается прогрессивная молодежь - ни разу не бургер. Ну и что такого? Зато они вкусные. Да и вообще, кто сказал, что в бургерных одни бургеры должны быть? Если приглядеться, выясняется, что тут среди новых позиций вообще нет ни одного бургера. Есть говяжьи ребрышки (450), два салата - с креветками и соусом сиртаки (350 р.) и с ростбифом и трюфельным маслом (350 р.) и два сэндвича - впрочем, подаются они не на хлебе, а на фирменных булочках, так что издалека и за бургер принять можно. Первый - «Черчилль» (350) с ростбифом, печеным перцем и рукколой.

Второй - «Форрест Гамп» (330) с креветками, соусом кимчи и чуккой. Видимо, посвящен тому периоду Форреста, когда он работал на креветочной ферме. Только надо иметь в виду: креветки - это вам не цельная котлета, их несколько штук, они так и норовят выскользнуть из общей конструкции. Само по себе это конечно, не страшно (при условии, что попадет на тарелку, а не на новую белоснежную рубашку), но вот что плохо: в сочетании с чуккой и соусом креветка весьма вкусна, а оставшись наедине с собой, поражает почти полным отсутствием вкуса. Как, собственно, и полагается креветке. Думаю, стоит сделать ее более пряной еще на стадии приготовления. И тогда уж пусть себе выскальзывает.

Успей поймать Гринча.Фото: Леонид ЗАХАРОВ

С новинками разобрались. Теперь позвольте дать вам совет: успейте попробовать бургер «Гринч» (330) прежде чем его уберут из меню. Почему уберут? Потому что, как нетрудно догадаться из названия (еще один привет киноманам), это зимний бургер. Булочка и говяжья котлета дополнены карамелизованными мандаринами и измельченными можжевеловыми ягодами - все это вместе взятое дает праздничный «елочный» привкус. Так что поторопитесь: елки скоро начнут выбрасывать, как бы и вам без «Гринча» не остаться.

С Черной Мамбой шутки плохиФото: Леонид ЗАХАРОВ

Ну и под занавес - о моем персональном фаворите, бургере с опять же киношным названием - «Черная мамба» (380). Тут, понятно, дело не обошлось без тарантиновщины. Булка черная, прямо как мамба (кстати, есть еще один бургер на такой же булочке, называется «Бэтмен»). Ярко-желтый чеддер - под цвет костюма, в котором героиня Умы Турман (она же Черная Мамба) отправилась на разборку с японской мафией. А вымоченная в прованских травах темно-красная вишня и куски копченого бекона символизируют, как бы помягче выразиться, результаты той самой разборки (так мне объяснили).

В общем, ешьте, дети, бургеры, будете много знать про современный кинематограф.