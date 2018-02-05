Собянин поручил вывести на уборку снега дополнительные бригады и коммунальную технику

5 Февр. 2018 2018-02-05T23:54:00+03:00

Изменить размер текста: A A

Москва продолжает зачистку улиц и дворов от снега. Напомним, сильная метель накрыла город в минувшие выходные. По данным столичной мэрии, за последние три дня - субботу, воскресенье и понедельник – в Москве выпало 47 сантиметров снега. Как отмечают синоптики, этот снегопад стал самым масштабным за последние 100 лет.

Весь понедельник, 5 февраля, сугробы в городе разгребали более 70 тысяч человек и примерно 15,5 тысячи единиц техники.

К вечеру понедельника мэр Сергей Собянин поручил вывести дополнительные бригады и коммунальную технику для ликвидации последствий снегопада. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

- Уборка будет проводиться в течение всей ночи, - отметил глава Комплекса городского хозяйства. - Мэром города принято решение ввести дополнительные силы с 18.00 сегодняшнего дня. Для этого на улицы вышли еще около 750 единиц техники и примерно 3 тысячи человек. Только за прошедший день вывезено 800 тысяч кубометров снега. Работы организованы повсеместно, во взаимодействии со службами ГИБДД. Они сопровождают колонны автомобилей для прохождения по городу.

По его словам, машин на дорогах столицы стало меньше. При этом городской транспорт работает без сбоев. По данным синоптиков, утром вторника, 6 февраля, температура воздуха в столице понизится до 19 градусов мороза.

- Все системы теплоснабжения, водоснабжения, газоснабжения работают на эту температуру, - сообщил Петр Бирюков. - Никаких сбоев в работе систем отопления, водопровода и других инженерных систем нет. Наши службы готовы к тому, чтобы оказывать необходимую помощь, если вдруг такая ситуация возникнет в каком-либо районе.

Кроме уборки снега, коммунальные службы заняты и вывозом упавших во время стихии почти 5 тысяч деревьев. Более двух тысяч из них рабочие уже распилили и вывезли.

- Эту ситуацию держим на контроле, будем дальше продолжать работать, - сказал глава Комплекса городского хозяйства Москвы. - Особое внимание в ближайшие сутки уделяем очистке крыш, а их в городе более 17 тысяч. Для этого привлечены дополнительные силы. Только в одном Центральном округе дополнительно используем около 100 автомобильных вышек, которые будут работать параллельно с альпинистами, со службой, занимающейся очисткой крыш.

Заместитель мэра призвал горожан с пониманием относиться к работе городских служб, а также воздержаться от прогулок во время непогоды и не парковать машины около деревьев.

КСТАТИ

Прогноз на 5 - 11 февраля: После небывалого снегопада Московскую область ждет мороз до -19

- Погода нас ждет комфортная, но это на мой вкус - а все мы разные, - философски начал рассказ о прогнозе на ближайшие дни в эфире радио "КП" директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд. - Циклон, который принес нам столь мощный снегопад, ушел далеко на север, к Северному Уралу. На смену ему пришли массы арктического воздуха. В понедельник, 5 февраля, в Москве днем -10...-12 градусов (подробности)

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

После аномального снегопада Москву почистят быстрее, чем положено по нормам

Девять дней на уборку и вывоз сугробов. Такой срок по нормам дается коммунальным службам в столице после двухдневного мощного снегопада. Об этом сегодня, 5 февраля, заявил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

- Конечно, у нас столько времени не будет, - добавил заммэра. - Мы примем все необходимые меры для того, чтобы город убрать гораздо раньше (подробности)